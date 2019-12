Con este nuevo gobierno volvieron los súper poderes, para cambiar esto los trabajadores deben dejar de creer en el relato de los Fernández y de Insfran

23

El referente del Partido Obrero Fabián Servín en comunicación con Radio Nacional Formosa dio su parecer sobre la situación del país, la provincia y las medidas del nuevo gobierno.

El representante destacó que es importante saber cómo se van a financiar todas las cosas, Fernández se llena de discursos de emergencias, esto engloba solo planes asistencialistas, pero que no apuntan a la transformación económica ni social del país, se reunió con la rama industrial y se muestra como si fuera una puesta en escena, se apuesta nuevamente a un famoso pacto social, pero estos son recurrentes, poniendo a todos los sectores en la misma bolsa como si todos atravesaran la misma cuestión.

La crisis no golpea de la misma forma, las medidas anteriores que eran confiscatoria s tenían la misma dirección, los sectores industrializados no han sido golpeados tan duramente, detrás de este disfraz del pacto social quieren encolumnar a los trabajadores para que sean garantes de las próximas medidas que es pagar la deuda externa al FMI

Además sostuvo “la crisis no golpea de la misma forma, las medidas anteriores que eran confiscatoria s tenían la misma dirección, los sectores industrializados no han sido golpeados tan duramente, detrás de este disfraz del pacto social quieren encolumnar a los trabajadores para que sean garantes de las próximas medidas que es pagar la deuda externa al FMI, pero si se paga esta no habrá plata para reactivar la economía y la industria, pero si deciden hacer lo contrario, no tendrán para pagar al fondo, es un problema de manta corta, pero por ahora todos los anuncios de Fernández no pone en jaque esto de seguir pagando la deuda”.

No decimos que las medidas asistenciales sean malas porque una tarjeta alimentaria para cualquier trabajador es buena, porque las familias trabajadoras la pasan mal, pero eso no es un plan económico para sacar adelante el país, el parlamento votó que no habrá presupuesto 2020 es decir el gobierno se manejara con una emergencia económica los recursos del estado violentándose los tres poderes y la situación republicanista

También explicó “no decimos que las medidas asistenciales sean malas porque una tarjeta alimentaria para cualquier trabajador es buena, porque las familias trabajadoras la pasan mal, pero eso no es un plan económico para sacar adelante el país, el parlamento votó que no habrá presupuesto 2020 es decir el gobierno se manejara con una emergencia económica los recursos del estado violentándose los tres poderes y la situación republicanista, es decir vuelven para el gobierno los súper poderes, eso le permite a los Fernández manejar todo a su antojo, las retenciones será para el pago de la deuda cosa que nosotros rechazamos”.

El aumento que autorizó la provincia de un 37% a Aguas de Formosa que acá en la provincia todo es relato, se ha visto al gobernador Insfran recorrer todas la asunciones habidas y haber, escuchando los discursos de que no se aumentarán las tarifas pero la realidad ahora se desnuda, este aumento es del lado de su mostrador porque el gobierno es parcialmente propietario de Aguas de Formosa

Señaló sobre el aumento que autorizó la provincia de un 37% a Aguas de Formosa que acá en la provincia todo es relato, se ha visto al gobernador Insfran recorrer todas la asunciones habidas y haber, escuchando los discursos de que no se aumentarán las tarifas pero la realidad ahora se desnuda, este aumento es del lado de su mostrador porque el gobierno es parcialmente propietario de Aguas de Formosa, esto es algo complejo porque convierte al agua en algo costoso para las familias, por un lado sostienen un discurso de que estamos en emergencia y por otro aplican estos incrementos.

El agua es un derecho elemental de la vida, pero el gobierno lo convierte en una mercancía, por eso rechazamos este aumento y vamos a convocar a todas la organizaciones porque hay que ver que los salarios de los trabajadores de Formosa son los más bajos del país

Por otra parte advirtió “los que haremos en principio es reclamar que haya una audiencia pública, en Formosa no se tiene esto sobre los servicios que son públicos, entonces los aumentos vienen por decreto, los usuarios tenemos el derecho de conocer los costos y los beneficios con que se quedan las empresas, acá por decreto salen los aumentos del transporte público de la energía eléctrica, del agua, pero la población tiene el derecho saber su costo, que pasa si una familia no puede pagar, se le corta, y el agua es un derecho elemental de la vida, pero el gobierno lo convierte en una mercancía, por eso rechazamos este aumento y vamos a convocar a todas la organizaciones porque hay que ver que los salarios de los trabajadores de Formosa son los más bajos del país”.

Si hoy los trabajadores están en esta situación es gracias a la colaboración de un sindicalismo entreguista, sobre todo en la provincia donde está totalmente coptado los gremios por el gobierno e Insfran

El dirigente indicó que si hoy los trabajadores están en esta situación es gracias a la colaboración de un sindicalismo entreguista, sobre todo en la provincia donde está totalmente coptado los gremios por el gobierno e Insfran, entonces dejan pasar todas las medidas de ajustes, pero desde su partido siempre estuvieron en la misma vereda como ahora que trataran de frenar el aumento a la tarifa del agua.

Para salir de esta crisis depende de nosotros y en eso se cuenta dejar de tener expectativas en el gobierno del Fernández o acá en el PJ, tenemos que organizarnos en forma independiente los trabajadores

Para finalizar Servín añadió “para salir de esta crisis depende de nosotros y en eso se cuenta dejar de tener expectativas en el gobierno del Fernández o acá en el PJ, tenemos que organizarnos en forma independiente los trabajadores y buscar nuestra propia salida es la única forma de salvarnos, no nos salva nadie y así nos movemos a nivel de América Latina con la unidad de todos y todas, en el continente”.

Comments

comments