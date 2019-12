Alejandro Pont Lezica es el nuevo director de Radio Nacional

36

El productor musical y radiofónico Alejandro Pont Lezica es el nuevo director artístico de Radio Nacional y de sus 50 emisoras diseminadas por todo el país. Tras barajar distintos nombres, finalmente el productor y DJ será quién intente devolverle a la AM 870 una programación de calidad, de perspectiva federal, que atraiga a los oyentes de todo el país.

De familia inevitablemente vinculada al éter, Pont Lezica produjo distintos programas de radio y hasta desarrolló y diseñó tiempo atrás emisoras con un estilo musical muy marcado, como las recordadas FM Feeling (100.1) y FM Horizonte (94.3).

Se supo que el periodista, historiador y archivista sonoro Gustavo Campana, de larga trayectoria radiofónica y que actualmente acompaña a Víctor Hugo Morales en La mañana de la AM 750, asumirá el cargo de subdirector artístico de la emisora.

Pionero DJ allá por los `70 y `80, programador musical de larga data, Pont Lezica asume el desafío de encarar la reconstrucción de la emisora estatal con una vasta experiencia sobre sus espaldas. Desde la organización de festivales de rock en plena dictadura, hasta el haber sido uno de los impulsores en los `90 de la modalidad de vender discos con revistas y diarios, el productor tuvo a su cargo la dirección artística de la recordada Radio Horizonte de Buenos Aires a mediados de los `80 y de FM Feeling a comienzos de los `90, emisoras musicales conceptuales. Además, en los noventa fue convocado para desarrollar el departamento de musicalización de Telefé. Entre sus trabajos, se recuerdan el desarrollo del concurso de “Bandas Argentinas” que formó parte de “La TV Ataca”, el programa que encabezó Mario Pergolini. Pont Lezica fue conductor de “Fuera de la Ley”, por Radio Del Plata, junto a Bobby Flores, además de columnista de Teté Custarot por Radio Continental, y de Llámalo como quieras, el programa de Alejandro Fantino por Radio Mega a mediados de la década pasada.

Como productor musical, Pont Lezica estuvo detrás de diversas producciones de artistas como Mercedes Sosa, Gustavo Santaolalla, Virus, Soda stereo, Sumo, Los twist, Memphis la blushers, Alejandro Lerner, entre otros. Incluso, participó como DJ en la película “Tetro” de Francis Ford Coppola, colaborando con la banda de sonido del film. Produjo y participó en los micros de FM Milenium -que gestiona su hermano Santiago- contando historias sobre reconocidas canciones y fue el DJ de “Thrill the World Argentina”, tributo a Michael Jackson realizado simultáneamente en 32 países.

El perfil musical y artístico de Pont Lezica estará complementado periodísticamente por Gustavo Campana desde la subdirección de la emisora estatal. Periodista por elección, desde 1987 Campana desarrolló una larga trayectoria radiofónica, como productor, redactor y conductor de distintos programas en Radio Splendid, Rivadavia, Excelsior, Del Plata, Ciudad y la mismísima Nacional, entre otras radios. Actualmente, es el administrador de “Lalala”, la radio on line dedicada a la obra de Luis Alberto Spinetta, y es el ladero de Víctor Hugo Morales en su programa de la segunda mañana, en la AM 750.

Pont Lezica y Campana no tendrán una tarea sencilla en la emisora estatal. La política de Cambiemos en la radio no fue distinta a la que implementó en el resto de los medios públicos bajo la gestión de Hernán Lombardi: ajuste salarial para sus trabajadores y para su programación, que incluso llevó a que durante un tiempo la franja nocturna retransmita la grilla de Nacional Rock para abaratar producción. Además, el gobierno anterior desguazó la histórica dinámica de la red federal de emisoras, ante la falta de personal y de una decisión que afectó la programación local de cada señal, al obligar a que todas las FM provinciales estatales retransmitan la programación de la AM 870 producida desde la Ciudad de Buenos Aires.

