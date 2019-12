¡Un bajón! Guido Süller se separó de Tomasito

En mayo de 2018 Guido y Tomasito decidieron casarse para coronar su historia de amor, que había tenido muchas idas y vueltas. Pero después de casi dos años de matrimonio, decidieron separarse.

La información la dio Tomás Dente en Nosotros a la mañana, quien habló con Tomasito sobre lo que sucedió. «El 5 de diciembre me trató mal, yo estaba en Buenos Aires, y nada, me harté de que me trate mal cuando se le ocurre. No me da seguridad que esté tan inestable. Me volví a Córdoba», aseguró el mediático.

«Desde ese momento no me habló más y por eso me quiero separar, mi vida continúa. Está muy inestable, un día está bien y otro está mal y yo no estoy para bancarme eso», agregó.

A pesar de la separación, Tomasito y Guido tienen planes de hacer teatro en Villa Carlos Paz