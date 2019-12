La renovación pasa por un Ricardo Buryaile que consiguió 100 mil votos, por un cambio de ideas que haga a la oposición alternativa a Gildo Insfran

15

El diputado provincial y jefe del bloque de Juntos por el Cambio Osvaldo Zárate, en entrevista con Radio Nacional Formosa hizo referencia a la situación del país, la provincia y la posición que tomará la UCR de cara a esta nueva gestión gubernamental a nivel nacional.

El legislador explicó que han presentado con su espacio un escrito al gobernador de la provincia Gildo Insfran para que comprenda el contexto y frene el aumento de la tarifa de agua, sin contar con el caso de que Aguas de Formosa es una empresa estatal, en estos dos años en incremento fue superior al 150%, por un lado se tiene al presidente Fernández diciendo que se congelen las tarifas y por otro la provincia la aumenta casi en un 40%.

Además expresó “el aumento fue por decreto esto hace que la gente esté con bronca más sabiendo que el agua es un servicio esencial sobre todo en estas épocas, que hace que el precio sea complicado sino que llegue el agua a todos los barrios, pero haremos todas las actuaciones que se deban hacer para ver si podemos retrotraer este aumento, que es fuerte porque serian facturas de $1000”.

Con respecto a la media sanción de la ley de emergencia manifestó que en el 2018 el ex presidente Macri quitó los súper poderes que tenía el ejecutivo, en Formosa se los tiene desde el 2001, con la famosa ley de emergencia, es decir la legislatura elegida por la ente es otorgada a Gildo Insfran, esto pasa hace 20 años, esto significa que el gobernador puede disponer como quiera las partidas de presupuesto, es decir puede acomodar las asignaciones, modificar los salarios, despedir empleados, contraer empréstitos sin autorización legislativa, tiene las facultades propias de otro poder.

El dirigente subrayó “Insfran tiene todas estas facultades, la legislatura representa el 1.2 del presupuesto general, el judicial el 2.4, es decir del presupuesto general Gildo maneja a su voluntad más del 95%, son cerca de 93500 millones de pesos, Insfran en su discurso afirma que la provincia tiene superávit gracias al perfil productivo, pero igual necesita seguir con la ley de emergencia, porque esta le posibilita súper poderes, es decir se contradice en su discurso porque cuando asume Macri la coparticipación era de un 23% y ahora es del 40%, tenemos más de 7000 mil millones en plazo fijo y una coparticipación de casi 6000 millones de pesos mensuales, pero seguimos en emergencia esto le sirve solo para blindar al estado de los pasivos que tiene”.

Así mismo estipuló que si se le consulta a algún funcionario oficialista cuanto es la deuda con los acreedores privados nadie lo sabe, por eso esta ley para pagar eso a cuenta gotas y del embargo que le hacen de la coparticipación, es decir Insfran maneja como quiere y paga como quiere con estos fondos, ya que ningún privado lo puede ejecutar, es decir el gobernador esta blindado por la legislatura con estos súper poderes para hacer lo que se le antoje.

Por su parte destacó “por eso tenemos una justicia retardada diezmada por el presupuesto porque las partidas son insuficientes, si se le otorgara más se tendría celeridad judicial, funcionarían mejor los juzgados y la gente tendría justicia en tiempo y forma, Macri pese a la crisis gobernó siempre sin súper poderes, pero este gobierno si lo necesita porque hará lo siempre gobernar con todo el poder que puedan sin el control de nadie, pero si hoy los formoseños estamos mejor es gracias al ex presidente Macri, por mejorar la coparticipación nunca escuché a Insfran quejarse de los fondos del 23% que le mandaba Cristina, pero por la federalización de Macri estos fondos son casi del doble”.

El diputado señaló que otra cosa para resaltar es que como nunca en la historia los organismos nacionales estuvieron en el interior de la provincia, trabajando con cada uno acercándoles su derecho, también en política exterior que fue contundente y eficaz, otro elemento esencial fue el déficit fiscal que estaba en 8 punto el PBI y Macri lo bajó al 2%, esto se debe valorar porque a partir de allí se puede pensar en el crecimiento, con obras públicas que se pagaban mucho menos que los Kirchneristas, en la provincia siempre se trabajará desde una oposición consultiva más allá que el gobierno provincial nunca consulte ni dialogue.

El dirigente de la UCR agregó “espero que el modelo de Insfran no lo copie Alberto Fernández, el Centro de Hemoterapia y otras obras que ya están en un 85% terminadas, pero el gobernador como tenía que poner ese 15%, nunca puso un peso por eso faltan terminar, es una cuestión política lamentablemente, en Formosa todo lo anormal es normal, pero forma parte del modelo formoseño criticar las obras de otro, el gobernador fue muy crítico siendo que ha tenido muchísimo dinero del gobierno nacional, por eso pasamos de ser una provincia complicada a tener superávit, por eso tengo un proyecto presentado de aumento de coparticipación a los municipios”.

Zarate dijo “cuando se fue Macri de las 18 provincia deficitarias solo quedaron cuatro las demás son superavitarias, por eso cuando lo escucho a Ibáñez decir que hemos perdidos, y toda la historieta para confundir, y los salarios de los empleados públicos están muy por debajo de la media nacional, entonces se reclaman los dólares pero a los empleados no le damos según el incremento que tuvo la coparticipación, en cuanto a la oposición y su función a partir de ahora, lo que un poco critico es la poca capacidad de pensar que tienen algunos dirigentes de mi partido que prefieren la agresión antes que la discusión política”.

Para culminar sentenció que la renovación partidaria no se da por la edad sino por el pensamiento, con ideas nuevas que puedan mejorar la calidad de vida de los formoseños, en el radicalismo la renovación pasa por un Ricardo Buryaile que consiguió 100 mil votos para ser electo por tercera vez diputado nacional, por los espacio que consiguieron concejales jóvenes en el interior, por un pensamiento distinto de lo que es hoy la UCR que desde el 2005 no ha sabido plantear una oposición a Gildo Insfran, no se supo construir por eso se es una oposición no alternativa, y de respetar las ideas o si no se es lo mismo que Insfran que el que piensa distinto ni siquiera puede ser peronista.

