Barby Franco: «Le voy a poner un chip sexual a Burlando para que se ponga las pilas»

Después de ocho años en pareja, Barby Franco siente que le tiene que poner un poco de pimienta a su relación con Fernando Burlando. La modelo consideró que el abogado tiene que ponerse un chip sexual.

«Y ya que me puso el un chip a mí, yo le voy a poner un chip sexual a Burlando como regalo de Navidad, ya que tiene tanto trabajo, que está tan cansado…para que se ponga las pilas», bromeó en una charla con el programa radial Agarrate Catalina.

Por otro lado, Barby se refirió a los tres intentos fallidos de casarse con su novio: «Pasé de ser La Cenicienta a ser La Novia Fugitiva al cien por ciento. Ahora soy una mujer empoderada, ya le dije que ahora la que no se quiere casar soy yo. Ya es la tercera vez que me clava y no está bueno, ahora ya le dije que no me voy a casar, no va a pasar. En su momento yo quería tener una mega fiesta, ahora ya no me interesa».

«Ya llevamos casi ocho años juntos y la verdad que es casi lo mismo estar casados. Para mi él tiene miedo al casamiento, a volverse a comprometer, no sé hay algo que le da miedo. Yo hasta le dije que si tenía miedo hagamos un contrato pre nupcial y él no quiso tampoco», aseguró.