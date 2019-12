REPUDIAN POLITICA SALARIAL NACIONAL: El kichnerismo vuelve con mas sumas fijas y en negro

21

El Profesor Carlos Toloza, Delegado Titular de Voz Docente y Vocal de la Confederación de Educadores Argentinos-CEA-entidad que participa de la paritaria nacional , afirmó que el flamante gobierno de Alberto Fernández vino con más sumas fijas y en negro para los docentes y repudió la política salarial nacional que se está implantando con la anuencia y beneplácito de la CGT y de las CTA. Nuevamente como en el 2003 se comenzarán a pagar sumas fijas y en negro, que incrementaran las que ya tenemos en nuestros haberes, lo que achatará aún más la pirámide salarial, hará desaparecer los adicionales y no llegarán a los jubilados, ya que se trata de sumas no remunerativas y no bonificables.

Hace dos días, dijo Toloza, se consumó la entrega de las centrales sindicales al ajusta que implementa el Gobierno Nacional, que cae sobre las espaldas de los más necesitados, los trabajadores de bajos ingresos y los jubilados de los distintos sectores.

Se pactó, denunció Toloza, una «neutralización» de las paritarias de todos los sectores del trabajo, tanto estatales como privados, en un contubernio nunca visto en el país, ni aun en las horas más negras de la realidad nacional, entre la dirigencia gremial, el gobierno y los empresarios ´privados, y el pago de una suma fija que rondaría apenas los $ 5.000, sin que se incorpore a los haberes mensuales de cada trabajador.

La medida, aclaró el miembro titular de la CEA, achata la pirámide salarial y hace desaparecer los adicionales de antiguedad, zona y presentismo y, sobre todo, perjudica una vez más a los jubilados, cuyos haberes quedarán clavados y congelados por 6 meses, al menos y según lo acordado.

Carlos Toloza destacó que el pago de bonos y sumas en negro que hace un mes rechazaban los empresarios por no ser competencia del estado el fijar los sueldos de sus empleados, es ahora no sólo aceptado, bienvenido y aplaudido por el sector patronal, sino buscado y exigido para evitar pagos mayores, como correspondería, por las paritarias libres y habituales, que vergonzosamente anuncian que ‘no se suspenden’, sin decir ni aclarar cuándo se harán. El PEN decretaría de tiempo en tiempo aumentos para todos los trabajadores, privados y estatales, y luego en las paritarias, cuando se hicieran, ese aumento será encuadrado en los acuerdos paritarios que se pacten, pero si esa negociación paritaria se traba y no avanza, el único aumento será el decretado por el PEN, hasta que se acuerde, lo que en definitiva está planificado para que ocurra.

Toloza informó que en la reunión, el Gobierno y la CGT acordaron la entrega de los trabajadores por un aumento de suma fija desde el 1° de enero para los trabajadores privados, de 5 y 6 mil pesos, que dispondrá el Poder Ejecutivo y por decreto, que será acatado sin chistar por los empresarios. Medida similar se fijaria más adelante para los estatales.

El acuerdo entre los dirigentes sindicales y el gobierno de Alberto Fernández ( más los empresarios entre las sombras) contempla un aumento general para privados que se contabilizará a futuro en las negociaciones paritarias de la segunda parte del año 2020. En tanto, los empleados estatales tendrán un aumento similar en una segunda instancia.

Carlos Toloza aseveró que las declaraciones de los dirigentes gremiales nacionales son vergonzosas y humillantes, nunca se dio tal entrega al gobierno de turno y al FMI, como lo señalan las declaraciones de Calí de la UOM que dijo“El aumento que acordamos es para todos los trabajadores privados y las paritarias siguen vigentes. Estamos en dificultades y hay que atender a los sectores más desprotegidos. Acá el país está en emergencia y vinimos todos a colaborar”, explicó Calo al término de la reunión. O las que pronunció el hiperlirchnerista Hugo Yasky de la CTERA ‘’se “estableció la decisión de dar prioridad a los empleados del sector privado y posteriormente a los estatales. El gobierno está realizando diálogos con los diferentes sectores. El tema central es la preocupación de construir un frente común ante imponer pagos en que el país no puede crecer”.

Y sin tapujos declararon que , ‘en este sentido, hubo un claro apoyo de la CGT y el resto de los gremios a avalar la negociación del gobierno con el FMI para “pagar lo que el país esté en condiciones de afrontar”, según coincidieron los gremialistas al término del encuentro.

Toloza vaticinó que el próximo año será difícil para los trabajadores docentes que tendrán que salir a la calle a exigir el respeto por sus derechos salariales y a una vida digna. Agregó que desde la representación gremial nacional en la que se encuentra estará apoyando a los docentes de Formosa en sus legítimos reclamos.

Por su parte, Hugo Godoy de ATE destacó que también se habló del tema de los fondos de las obras sociales donde hubo un compromiso del Gobierno de sanear las cuentas de muchas obras sociales que están en la quiebra y remarcó la “coincidencia absoluta” con el Gobierno de atender a los sectores trabajadores más desprotegidos.

En este sentido, el jefe de Gabinete se disculpó en nombre del Gobierno por no haber incluido los fondos especiales para las obras sociales en la ley de emergencia aunque se comprometió a avanzar en una incorporación en la ley de ese tema o bien avanzar más adelante con otra ley.

Los sindicalistas también agradecieron el gesto del Presidente de dictar un decreto de doble indemnización para los despidos sin causa para evitar los despidos masivos.

Mientras se desarrollaba la reunión, el gremio de Camioneros emitió un comunicado en el que solicitó paritarias del 35% para el 2020 para el sindicato que lidera Moyano, cuya paritaria se desarrolla en el segundo semestre.

