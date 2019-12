Hoyos: de ignorantAs e ignorantOs

18

Hay contradicciones que llaman mucho la atención, el movimiento feminista que tiene a Cristina como “referentA”(¿…?) pugna por imponer el idioma inclusivo, que consiste en reemplazar las palabras que terminan en O y A, por la letra E, Ej.: «todos/todas por todEs…juntos/ juntas por juntes”.

Pero como contradicción absurda a las palabras que ya terminan con la letra E, tales como IntendentE, o presidentE, Cristina se empeña en darles la vieja nominación que según ella es de sesgo machista y que arbitrariamente imponen reemplazar la E (inclusiva)…por una A (que excluye) modificando forzada y erróneamente el término y lo transforma de PresidentE…en PresidentA (¿…?) en su versión supuestamente feminoide.

Lo que por simple inferencia me lleva a deducir que a la figura masculina deberíamos llamarla PresidentO, así deberíamos reemplazar palabras que ya están en el “supuesto” idioma inclusivo por el tradicional sistema machista, como ResidentE debería ser reemplazado por residentA o residentO, SolcitantE por SolicitantA o SolicitantO.

la soberbia es siamesa de la ignorancia

En realidad esto lo único que logra es destruir el significado y el sentido del término, es solo una burrada más del relato K, que no se conforma con distorsionar y mentir sobre los índices económicos sociales como la inflación, la inseguridad, o el 5 % de pobreza que nos ubicaba con menos pobres que Alemania, previa dinamitación del INDEC.

En realidad el episodio generado con el Senador Mayans en su debut como presidentE del Senado, mechado también en varias ocasiones por el desafortunado e inapropiado término “SORRY” con el que pretendía excusarse de sus reiterados furcios, demuestran que su sentido de soberbia no solo no ha retrocedido , sino que se ha incrementado y como siempre la soberbia es siamesa de la ignorancia…será por eso que los hombres y la mujeres sabias nunca son soberbios…”Solo sé que no sé nada” se autodefinía Sócrates a pesar de estar en la cúspide de la sabiduría de la griega clásica.

Y el relato no se detiene en cuestiones políticas y/o económicas sino que también avanza sobre las facultades de la Real Academia Española y pretende reemplazar su función y facultades generando este tipo de adefecios linguísticos delirantes y disparatados.

Por eso me siento en la obligación de decirle estimada señora VicepresidentE y ex PresidentE de la Nación, que el senador Mayans tiene absoluta razón y ud. debería saber que las palabras no tienen ni detentan Sexo, sinó que las palabras detentan género que es bastante diferente.

Por eso «Ente» es un sufijo que es parte de una palabra integradora y compuesta que significa y expresa «Entidad»algo así como detentar el poder o la razón que define el otro componente de esa palabra compuesta que se denomina prefijo. Ejemplo: en la palabra PresidentE, el prefijo “Presid”,significa presidir, dirigir y el sufijo “Ente” es la persona que detenta ese Poder o Razón.

Es así que si Ud. arbitrariamente reemplaza su última letra por una “A” o una “O”, y la modifica en “entA” o “entO”, el sufijo deja de tener significado alguno, solo significa y representa la ignorancia y soberbia de quien autoritariamente obliga a los demás a utilizarla.

Estimada Sra. VicepresidentA, desde que asumió junto al actual PresidentO, Alberto Fernández, podrá obligarme a ser un 30 % más pobre, podrá obligarme a percibir menos por mi jubilación, podrá obligarme a pagar más impuestos, pero lo que no pienso permitir es que ud. me obligue a ser más “IgnorantE” obligándome a decir en su reemplazo “IgnorantO o IgnorantA”.

Blas Hoyos

https://www.infobae.com/politica/2019/12/20/el-reto-de-cristina-kirchner-al-presidente-del-bloque-del-frente-de-todos-eso-lo-dicen-los-machistas/

Comments

comments