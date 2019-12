El Plan Belgrano tiró el relato de más de 20 años de Insfran y dio a conocer al pueblo las obras que se hicieron con presupuesto nacional

16

El delegado de la Unión Cívica Radical Blas Hoyos en entrevista con Radio Nacional Formosa opinó sobre su gestión como coordinador del Plan Belgrano, las acciones, y lo que no se pudo lograr por cuestiones inherentes a la provincia.

El referente explicó que su gestión frente al Plan Belgrano estos cuatro años fue compleja ya que en sus inicios implicaba una fuerte colaboración entre los estados nacionales, provinciales, municipales e inclusive privados, esto no se pudo dar en Formosa porque el gobierno decidió blindarla, pero más allá de esto la obra pública ya no será la misma a partir de la implementación del plan porque durante la época Kirchnerista estuvo fusionada y la gente no sabía quién hacia cada obra y el gobierno provincial se arrogaba la ejecución de las mismas.

Además expuso “el gobierno de Gildo vivía del pirateo de la obra pública nacional, pero cuando llegamos con el Plan Belgrano en función de la transparencia de los actos de gobierno, colocamos la cartelería para informar sobre las obras públicas nacionales que se estaban haciendo, esto fue lo que más enojó al gobierno provincial porque hizo estallar por los aires el relato de más de 20 años, de que hicimos esto o lo otro cuando se sabe que más del 90% de los recursos que usa la provincia se los envía nación, esto fue lo imperdonable porque se sintieron avasallados, cuando lo único que hicimos es usar el concepto del acceso a la información”.

También sostuvo que luego de esto el Plan Belgrano pasó a ser el enemigo número uno del gobierno, esto se dio con la prohibición absoluta a todo el estado provincial, tanto funcionarios como comunas de que puedan tener contacto con el plan o con representantes nacionales, y se daba con represalias a intendentes, se impidió la tramitación de agua potable y cloacas a 37 municipios cosa que en otras provincias ya se dio sin dificultades.

El dirigente advirtió “Formosa tiene el gravísimo problema de que el 70% de la gene no tiene agua en red, sin contar suministro y frecuencia, su calidad y un 55% que no tiene cloacas, con el riesgo que implica esto por las enfermedades, algo del siglo XXVIII un atraso total, y por los celos políticos de este gobierno provincial prefirió que la gente no tenga estos beneficios, esto es un atraso económico porque el agua potable permite un montón de actividades como gastronomía y hotelería, todo a partir de servicios básicos, es decir el desarrollo no pasa solo por la cuestión estrictamente sanitaria que es importante sino por el desarrollo económico de las comunidades”.

Agregó que se pudieron realizar dos convenios uno con Pozo del Tigre y otro con Fontana gracias a la gestión de Gerardo Piñeiro hoy concejal de Juntos por el Cambio, se pudo avanzar hasta el estudio de factibilidad de la obra que es muy caro, pero luego la consultora que lo estaba culminando lo llamó diciendo que había datos imprescindibles que la provincia no le quería suministrar, esto es un claro ejemplo de cómo se priorizan cuestiones político partidarias antes que la gente.

Señaló el ex titular “de esta forma se bloqueó un plan que podría haber sido muy beneficioso para loa formoseños, pero lo que no se quería era el control de la obra por eso muchos fracasos, hay certificados de obra cuando no se hizo nada, como la Ruta 86 que se gastó más de 800 millones de pesos y de la obra quedó un terraplén de lodo, o la del supuesto Ramal C25 que tenía que ir de Formosa hasta Tigre, pero único que hizo fue llegar hasta Boedo y se recicló el material que ya estaba una vergüenza, se gastó más del 900 millones de pesos, después de esto la empresa desapareció, los convenios que se firmaban eran raros le ponían precios a ojo a las obras, como el viaducto que nunca tuvo un proyecto real y efectivo, pero le pusieron que saldría 30 millones de pesos, con eso no se puede hacer ni un cruce de calle, o el tramo dos de la autovía que ya está inaugurada, la que va a San Hilario, que contemplaba una capa asfáltica de siete cm una locura, porque lo mínimo son 20cm”.

Por otra parte sentenció que sucedió lo mismo con la Ruta Número Dos tantas veces pavimentada, al llegar al gobierno esa obra estaba paralizada, intransitable, pero al terminarla nadie habló de eso, Gildo nunca la inauguró, y se cuestionó cuando se inauguró el tramo dos, pero se lo vio al gobernador dichoso con 100 mts de una peatonal, pero le pareció poco 20 km de autovía, pero aun así se pudo mejorar con el Plan Belgrano porque se estableció un sistema diferente de adjudicación de obras que eran públicas para cualquier empresario, lo que llevó a ser más transparente y se hizo más obras con menos plata.

El representante de la UCR destacó “el gobierno provincial encanutó las obras del gobierno nacional como en el barrio Namqom las redes de agua potable y la planta de la misma, que se puso a funcionar sin que nadie lo inaugure nunca, o el Polo Científico Tecnológico que ya está terminaba y que el funcionario provincial dijo que se inauguraría con este gobierno, el Centro de Medicina Nuclear en el Alta Complejidad, el Centro de Hemoterapia regional algo muy avanzado, pero Insfran instaló eso del último tramo de las obras con recursos de la provincia, en donde en algunos casos aportó un 5%, pero no puede no reconocer que el otro 95% lo aportó la nación”.

Hoyos dijo para culminar “las 500 viviendas entregadas, no fuimos participados ninguno de los funcionarios nacionales, y eso fue con fondos del FONAVI, pero en definitiva hubo un intento del gobierno nacional en durante la presidencia de Macri de intentar trabajar con la provincia pero fue imposible, esto lamentablemente hizo que no se puedan aprovechar los recursos, pero lo que logró el Plan Belgrano ya no lo pueden llevar atrás que es el desarrollo asimétrico del país, pero en otros no se pudo avanzar como con el gasoducto por la complicidad del gobierno provincial y las empresas, es más tanto es el concepto de este plan gestionado por Macri que lo piensan continuar obvio con otro nombre pero se dará la posibilidad de seguir con esto”.

