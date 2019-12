María Eugenia Vidal y Enrique Sacco se fueron a París tras confirmar su romance: «Estamos muy contentos»

Hace unos días se confirmó uno de los romances más inesperados del año: el de María Eugenia Vidal y Enrique Sacco, el periodista deportivo que fue pareja de Débora Pérez Volpin.

Este jueves, la pareja llegó a Ezeiza para emprender su primer viaje juntos a París. Frente a las cámaras de Involucrados, la ex gobernadora y el periodista se animaron a hablar de su relación. «Estoy muy bien. Estoy más descansada. Tengo cara de empezar una nueva etapa. Vamos a pasar un lindo momento y un lindo viaje. Él es una muy buena persona. Nos conocimos por Mirtha (Legrand) y todo fue como tenía que ser. Estamos muy contentos», aseguró ella.

Por su parte, él comentó: «En el programa de Mirtha solo nos conocimos. Ya la conocía como personaje público. La admiraba… Ese día fue el primer encuentro, pero lo importante es lo que vamos construyendo. Ella se ofreció estar a disposición por el caso de Débora y naturalmente comenzó la relación. Estamos felices… Nos vamos a París a pasear».

«Nunca me fijé en que fuese la gobernadora. Detrás de la gobernadora había una mujer que me interesaba y que valía la pena conocer. No me fijé en su cargo», aseguró.