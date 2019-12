Hoyos: “Capitanich debería ser declarado persona no grata en la provincia de Formosa…”

13

El día 24 por la mañana visitó nuestra provincia el gobernador electo del Chaco, Jorge Coqui Capitanich, a los efectos de establecer Alianzas Estratégicas para el desarrollo conjunto de ambas provincias entre el gobernador dela provincia y el actual gobernador también reecontraelecto del Chaco, que también se desempeñó como intendente de la ciudad de Resistencia , poderoso ministro coordinador o jefe de gabinete de Duhalde y luego de Cristina, muy célebre por romper diarios en cadena nacional entre otras cosas, remarcó Blas Hoyos.

Pero Formosa tiene registros anteriores de la etapa embrionaria de Coqui como político y economista, que tuvieron consecuencias nefastas para la provincia y que se reiteraron luego ya como hombre fuerte de la política regional y nacional, razones que los formoseños debemos tenerlas muy en claro .

Y como ex -funcionario del estado nacional me siento en el deber moral de recordarle al pueblo de Formosa quien y que representa Coqui Capitanich para los formoseños , allá por los 90, en la década privatizadora de Menem este joven Contador llegó a Formosa como acérrimo defensor de las políticas neoliberales de Menem y furibundo militante Cavallista, de hecho se definía a sí mismo y hasta se jactaba de ser un cuadro de la Fundación Mediterránea, llegó a Formosa con una triste misión encomendada por el Menemismo que era gerenciar y ejecutar el remate a precio vil del Banco de la Provincia de Formosa, verdadera herramienta del desarrollo productivo de la provincia, así fue muy eficaz en su tarea de echar a los más antiguos y eficientes empleados bancarios, endosar su pasivo a las cuentas del estado formoseño, ejecutar su patrimonio y finalmente privatizarla por unos miserables pesos, así nuestra institución bancaria pionera del desarrollo productivo de nuestra otrora ujante provincia, fue liquidada y privatizada sin un solo peso de deuda y con rentabilidad asegurada por ser único y exclusivo agente financiero de los recursos provinciales entregada a un ignoto e impresentable Grupo de Aventureros de las finanzas liderado por el entonces no muy conocido pero luego sí tristemente célebre “empresario” Alberto Spolsky , o sea del día a la noche, nuestro banco pasó a ser una poderosa herramienta financiera de desarrollo para Formosa a una triste sucursal del ignoto Banco Patricios…que en poco tiempo quedaría denunciado y con un sonado proceso judicial todavía en marcha en el juzgado federal nro. 1 de la capital federal a cargo del juez Cavallo , por su escandalosa y fraudulenta quiebra . Spolsky seguiría luego asociado a todos los gobiernos peronistas posteriores , cambiando su oscuro y fraudulento paso por las finanzas por el rubro de los multimedios, así a la luz de la pauta oficial crearon el multimedios denominado Noticias 23, y la revista 23, que a la sazón en el 2015, también se autodeclaró en una quiebra fraudulenta y dejó en la calle sin siquiera haber pagado alguna vez sus aportes a decenas de trabajadores de prensa, repitiendo la historia de siempre.

La otra acción perjudicial contra la provincia de Formosa, se realizó en la década ganada del kirchenrismo donde desde la jefatura de gabinete influyó para que el crédito de dos tramos de 2500 millones de Dólares para la recuperación del Belgrano Cargas ,otorgado por los chinos…fuera íntegramente a las provincias del Noa, el Chaco y norte de Santa Fé, dejando fuera a la provincia de Formosa y nuestro ramal C25, que después de haber sido desmantelado durante la década menemista recibió su golpe de gracia en la década Kirchnerista al ser borrada del mapa ferroviario argentino y hoy podemos decir que Formosa ostenta el triste privilegio de ser la única provincia de todo el país en no tener un metro de Vía funcionando.

Por supuesto nada de esto, ninguna de estas tropelías, ni el remate neoliberal del banco de la Provincia, ni el desguace salvaje y brutal del RamalC25en la década menemista, ni la desconsiderada exclusión del proceso de recuperación del Belgrano Cargas en la década kirchnerista, hubieran sido posible sin la complicidad y/o la pasividad de las autoridades del gobierno provincial .

Y por que hago estas afirmaciones públicas por que entiendo que tener memoria no se trata de un concepto vengativo ni revanchista eso sería odio y rencor … Yo prefiero entender al ejercicio de la memoria como un mecanismo de defensa para no volver a cometer los mismos errores y saber quienes son nuestros verdaderos amigos y quienes no lo son, concluyó Blas Hoyos.

