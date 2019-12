Se quiere transformar al país en Formosa donde se maneja todo por la voluntad de una persona, Fernández le mintió a la gente con el ajuste o sino no lo votaban

16

El abogado y referente de Cambiemos Carlos Lee en comunicación con este medio opinó sobre la situación de la provincia, los proyectos del espacio y las perspectivas con respecto al nuevo gobierno nacional.

El dirigente advirtió que en este feudo que es la provincia siempre es más de lo mismo, lamentablemente los jóvenes han nacido conociendo este modelo por ello explicarles que lago puede ser diferente no lo comprenden, y lo peor es que se puede observar a un gobierno nacional muy parecido a lo que se ha acostumbrado Formosa, con la palabra hipocresía como titular, porque mentirle a la gente con soluciones mágicas es utópico.

Además sostuvo “si en Formosa no se comienza a pensar de que hay que crear fuentes genuinas de trabajo y que no todo sea la teta del estado, difícilmente se pueda arrancar hacia algo importante, se rompió el pacto fiscal, las provincias volverán a subir los impuestos, Kicillof mandó un proyecto de impuestos a los ingresos brutos, con la hipocresía del dólar solidario, otra vez se le miente a la gente, el supuesto aumento a los jubilados que está a su potestad y merced, se optó por volver al pasado seguro con nuevos personajes al estilo Lázaro Báez, con la misma calaña para hacer u desfalco estatal”.

También explicó que el Frente de Todos para poder hacer esta maldad le puso una palabra sensible para la sociedad, y llaman a esto solidaridad, esto para que el impuesto tenga menos dolor, tal vez Macri no tuvo la cintura para ponerle un lindo nombre al ajuste, pero mientras ocho millones de personas estén solventando el gasto público de todos no se irá a ningún lado, porque se le busca un parche a una problemática que es más grande, acaso se tendrá planes sociales eternos, nunca se le enseñará a trabajar a la gente.

El letrado expresó “el peronismo apunta a mantener una clase social baja sustentable a través de planes sociales, son súbditos, quienes no pueden pensar por sí mismos, por miedo a que le saquen el plan, hay gente que si haber trabajado en su vida ganará igual que el que sí lo hizo, es el regalo de Cristina, el mundo nos cataloga como los pícaros pero se hace tanto daño al país, se ha puesto de presidente a una persona que como dijo alguna vez Carlos Menem si les decía la verdad nadie me votaba, y ahora pasa exactamente lo mismo”.

Por su parte agregó que lo único que está por hacer es caja para poder prenderse de algo, hay delincuentes imputados ocupando espacios de gobierno, la oposición ocupará un rol fundamental y los que tengan diferencias deberán dejarlas de lado porque está la patria primero, y si esto no se controla se terminará en un país de sometimiento absoluto como es Formosa, porque la justicia, la legislatura están en base y poder de decisión de Gildo Insfran.

Consideró así mismo “la Constitución nace para pelear contra el monarca para que los ciudadanos comunes tengan derechos, en su séptimo mandato esta dictadura camuflada de democracia es igual porque cuando la división de poderes no funciona como debe funcionar, cabe en la cabeza de una persona cualquier tipo de decisión, ya no hay justicia, ni leyes, nada acorde a las necesidades de la gente, todo termina en la voluntad de esta persona, llámese Gildo Insfran o cualquiera, lo preocupante es que una persona pueda sumarse tanto poder, en perjuicio de los ciudadanos”.

Seguidamente subrayó que la gravedad institucional que se vive hoy es importante, y dicen defender los DDHH que solo les sirvió para ser indemnizados con un montón de dinero, porque dentro de la democracia también se afectan los Derechos Humanos cuando no se tiene una asistencia de salud adecuada, cuando hay mortalidad infantil extrema, pero acá si querés andar bien tenés que estar bien con la corona, en la provincia si no se congracia con ellos no se trabaja.

Lee dijo “hay empleados estatales que si los llegan a ver en una foto conmigo o están sumariados o fuera, he tenido amigos policías que jugaban al futbol conmigo y por eso quedaron fuera, acá es el reino del revés, Formosa se fue deteriorando, la educación, antes las escuelas públicas eran envidiables pero esto lastimosamente ha bajado mucho el nivel, parece otra educación, esto porque el gobierno no ha apostado a mantener un nivel educativo dentro de la provincia, porque el hecho de que se construyan 20 mil escuelas de techos azules pero sin dar el mínimo medio para mantener esa educación, lo mismo los hospitales que son hermosas infraestructuras pero no funcionan”.

Para culminar añadió que solo determinados enfermos pueden terminar en el Alta Complejidad los demás que se arreglen como puedan, es como decir clase de primera y clase de segunda, porque estos servicios no son para todos.

