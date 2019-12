La iniciativa de Naidenoff sobre el ajuste de la política nacional, debería ser tomada por el gobierno y la dirigencia política provincial

29

Opinión: BLAS HOYOS | La interesante iniciativa del presidente del Bloque de la oposición en el Senado de la Nación, junto a la de algunos que otro diputados nacionales y concejales, por supuesto todos de Juntos por el Cambio (ninguno del nuevo oficialismo nacional)… lograron la presión y el efecto deseado por mucha gente y se logró que los legisladores nacionales se congelen las dietas por 180 días. Faltando aún la respuesta de otros sectores privilegiados y hasta hoy totalmente insolidarios con la crisis de los argentinos, me refiero a los cuerpos diplomáticos y a la corporación judicial.

En una provincia que a pesar de ser la más pobre del país ostenta uno de los gastos políticos más altos

En otro orden de cosas es insoslayable la necesidad de que los gobiernos provinciales y comunales tomen el ejemplo y echen deber haciendo también su esfuerzo e la crisis y ojo que no me estoy refiriendo a tirar empleados públicos por la ventana sino a frenar la incorporación de ejércitos de punteros amigos/gas de cada uno que entra, racionalizar gastos superfluos , suspender viáticos y gastos reservados y protocolares, congelar aumentos en cargos de jerarquía por lo menos por los próximos 180 días.

Es muy raro el comportamiento de amplios sectores de la población y debo decir que a sabiendas de que esto puede ocasionarme algún costo, pues lo que voy a decir no es políticamente correcto, me veo en la obligación moral de incluir a parte del periodismo y los medios también, pues durante todo el año despotrican contra los privilegios de la clase política pero cuando algún integrante de esta clase patea el tablero saliéndose de los “códigos de establishment corporativo de la política” y lo plantea, no veo que consiga mucho apoyo o repercusión y lo digo por experiencia propia…” pues todos recuerdan a los diputados que ganan fortunas, pero nadie nunca se acordó o reconoció a los diputados constituyentes de la reforma del 2003 en el que me tocó desenvolverme como Pte. de mi bloque, que en aquel entonces renunciamos a nuestras dietas y otros ingresos para ejercer Ad Honorem nuestra función y me refiero básicamente a los de la oposición, pues los del oficialismo eran todos altos funcionarios del gobierno y nunca dejaron de cobrar sus jugosos sueldos, pero parece que esta historia de los que renuncian a sus ingresos no vende, no tiene marketing y a veces dudo si realmente toda la sociedad y los medios piensan realmente así como lo declaman.

En el caso de la iniciativa del Senador Naidenoff creo que merece tener mayor consideración de la sociedad, la prensa y sobre todo de la clase política provincial, para que se pueda ejercer mayor presión en una provincia que a pesar de ser la más pobre del país ostenta uno de los gastos políticos más altos. Es increíble que la propuesta de Naidenoff , en el resto del país haya logrado más impacto que en su propio terruño.

