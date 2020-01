Alberto Fernández, en el documental de Netflix sobre la muerte del fiscal Nisman: “Hasta el día de hoy, dudo que se haya suicidado”

En el tramo en el que aparece, Fernández además contó de una charla que tuvo con Nisman luego de que el entonces fiscal presentara la denuncia contra Cristina Kirchner y otros dirigentes por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA: “ Primero (Alberto Nisman) me pregunta: ‘¿me viste anoche en (el programa de TV) A Dos Voces?’. Le digo: ‘Mirá, si es así, la verdad es una bomba’ ”. A continuación Fernández reveló que Nisman le respondió: “’No, no, no, yo estoy muy seguro’. Me habló de que había hablado con mucha gente por el programa del día anterior (en referencia a su participación en A Dos Voces), que todo el mundo le había dicho que estuvo muy bien. Y entonces en un momento yo le digo: ‘Mirá, el problema que yo tengo con tu denuncia es que no conozco en qué se funda. Y hacés una serie de afirmaciones que no sé qué sustento probatorio tienen’” .