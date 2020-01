El caso Nisman y la inmoralidad kirchnerista

El caso Nisman sigue poniendo de manifiesto algo que muchos ya sabíamos, pero que otros comprendieron a partir de su muerte: la única ideología del kirchnerismo es la inmoralidad. Ya sabíamos que eran corruptos y autoritarios, pero a partir de ese momento se hizo evidente el problema moral que padecen. La campaña que hicieron tratando de desacreditar al fiscal a partir de su vida privada y el silencio frente a un hecho de una enorme magnitud histórica como fue la muerte violenta de un fiscal que investigaba un atentado donde murieron más de 80 personas habla de la decadencia moral del gobierno kirchnerista y de la de sus seguidores que hablan y opinan de todo menos de los horrores propios. Y ese problema moral aparece nuevamente con el estreno del documental. En el filme, entrevistado en 2017, Alberto Fernández afirma: “Dudo que se haya suicidado”. Ante el estreno de la serie, el Alberto Fernández de 2020 responde que hasta hoy las pruebas acumuladas no dan lugar a pensar que hubo un asesinato y que la pericia de Gendarmería “parece carecer de todo rigor científico”. El problema de hacer declaraciones sólo para que no se enoje CFK es que inevitablemente se cae en el ridículo: lo que aparece hoy en la prensa mundial es cómo el presidente argentino se contradice a sí mismo en un tema por demás sensible. Estamos frente a un claro caso de inmoralidad al no sostener lo que uno piensa.