El primer mes de Alberto Fernández bajo la lupa de los principales referentes opositores

“Le debería preocupar al Gobierno encontrar un rumbo en la política exterior que sea claro. Por ahora solo vemos marchas y contramarchas en un mundo global muy complejo, que está altamente sensibilizado. La política exterior de Argentina no puede ser definida a la luz de los conflictos internos que tiene el Frente de Todos. Debe ser el resultado que ubique a la Argentina en su dimensión en cada foro internacional. Hay que dejar de lado la ideología y abordar los problemas como son. Me preocupa que el gobierno no advierta que los efectos del mundo global y la política exterior de nuestro país no puedan estar reñidas. Este Gobierno arranca con una complejidad en el mundo con dificultades que tienen dos países que sensibilizan mucho a la sociedad argentina. Uno es Irán. El otro es Venezuela”, advierte Negri , una de las principales figuras de la oposición en el Parlamento.