El bloque de Concejales Radicales pidió al Intendente Jorge Jofré llame a extraordinarias para congelar la tarifa del transporte urbano

Presentaremos un proyecto para congelar el boleto de colectivos en Formosa por 180 días

El proyecto es para que la Ciudad de Formosa adhiera a la resolución del Ministerio de Transporte de la Nación que establece el congelamiento de las tarifas de transporte por el plazo de 180 días, explicó el flamante concejal Gerardo Piñeiro.

Aunque todavía la Empresa Crucero del Sur no ha presentado pedidos puntuales para modificar el precio del boleto, no dudo en que debido a que el último aumento se realizó en el mes de Septiembre y ante la delicada situación económica que atraviesa el país la empresa no tardara en solicitar un aumento, se adelantó el concejal radical.



Por ello entendemos que “es importante atender la situación social que están atravesando los formoseños ante el desfavorable contexto económico, por lo que desde el Concejo Deliberante debemos dar respuestas que estén a la altura de la situación”, destacó.

“Sin dudas congelar todo tipo de aumento en el transporte público le va a dar al vecino un alivio enorme, más en estos momentos en donde el gobierno nacional no prorrogó la quita del IVA para los productos de la canasta básica y ya son notables los aumentos en los precios.

Soy optimista con el futuro del proyecto ya que “es una propuesta que protege a los usuarios y seguramente contara con el acompañamiento de las demás fuerzas políticas que integran el Honorable Concejo Deliberante porque es una iniciativa razonable”, concluyó Gerardo Piñeiro.