El Gobierno convocará recién en febrero a sesiones extraordinarias del Congreso

En rigor, la demora en la convocatoria a extraordinarias no responde a una falta de acuerdo entre legisladores opositores y oficialistas sino en que el Poder Ejecutivo aún no mandó al Congreso ningún proyecto de ley y a este ritmo no llegaría antes del 15 de enero. De esta manera, fuentes de la Cámara de Diputados aclararon que “estando en receso el personal del Congreso no se llegará a reunir a extraordinarias para el 22 de enero ya que no hay comisiones ni personal en este momento”. Para que esto se logre, se debería anunciar una semana antes de la fecha prevista la convocatoria a fin de poner en funcionamiento el Congreso.