Grabois volvió a criticar al Gobierno nacional: «Tomar de boludos a los pobres no me cabe»

El dirigente social y referente de Patria Grande, Juan Grabois, volvió a criticar al gobierno de Alberto Fernández. En una entrevista que concedió a Radio Con Vos, Grabois cuestionó la entrega de las tarjetas alimentarias, parte del Plan Nacional Integral Argentina contra el Hambre.

«No estoy de acuerdo con las tarjetas, es un retroceso ideológico, político y operativo«, afirmó el dirigente social, cercano al papa Francisco.

Para Grabois, la asistencia alimentaria se podría «haber canalizado a través de la Anses». «Distribuir las tarjetas no es moco de pavo, debería haber primado el sentido de urgencia», sostuvo.

Considera que la distribución de la tarjeta alimentaria genera «una complejidad adicional» y un problema operativo. Luego, enumeró sus críticas políticas: «No estoy de acuerdo con que se distribuya una tarjeta con presencia de funcionarios, intendentes, con la gente haciendo filas», apuntó.

«No me gusta que se insista tanto en que la gente no va a poder sacar la plata o comprar alcohol y que van a hacer un curso de nutrición. Tomar de boludos a los pobres no me cabe«, lanzó.

» La AUH funciona bien y no tiene ninguna intermediación», completó.

Pese a los cuestionamientos, el dirigente social ratificó su respaldo a Fernández. «Tengo críticas todos los días a decisiones que se toman, a posturas de ministros y trato de hacerlo de forma constructiva», explicó.

Semanas atrás, Grabois había dicho que la gestión de Fernández venía «medio lenteja» en algunos temas. También calificó de «moderada e insuficiente» la reforma impositiva impulsada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

