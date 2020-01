Malgarini cruzó a Caraballo por injuriar a Buryaile, “indigna que los “reyes del clientelismo, la corrupción y el abuso del poder acusen a otros de lo que ellos hacen”

17

El diputado provincial de la UCR Adrian Malgarini, rechazó categóricamente las fuertes acusaciones del abogado Gildista Willian Rana Caraballo contra el diputado nacional Ricardo Buryaile, dijo no sentirse sorprendido de que este tipo de actitudes deleznables provengan de «un mercenario ex joguista rematado al Gildismo, que desde hace mucho tiempo actúa impunemente como sicario mediático del partido de gobierno».

«Pero si me siento «indignado» -reconoció Malgarini- por la caradurez, desfachatez e inescrupulosidad, de que los “reyes del clientelismo, el abuso del poder y la utilización totalitaria del estado en beneficio propio”, salgan descaradamente a injuriar mediáticamente a un referente opositor como es Ricardo Buryaile, acusándolo irresponsablemente de ser “jefe de una banda de delincuentes e integrar una asociación ilicita” desde la propia Red Provincial de Medios de Comunicaciones, cuando –remarco- son ellos los que abusan permanentemente de estas perversas e inmorales maniobras electorales.

Lo peor que nos puede pasar, es tomar como normal las injurias y lo inmoral, no tenemos que correr los límites de la tolerancia democrática ni tolerar el “vale todo” para destruir a un adversario

Desde el Gildismo lo atacan despiadadamente a Ricardo Buryaile, porque es el claro referente de la oposición, porque ganó holgadamente las PASO, porque retuvo la banca nacional de la oposición y porque hoy es un claro símbolo de la “renovación y modernización de la UCR”, de la unidad de Cambiemos y de la ampliación del Frente Amplio, además de ser la garantía del Radicalismo ganador y con vocación de gobierno que aspira construir, aseguró Adrián Malgarini.

“Las acusaciones de Caraballo no tienen fundamentos, y los agravios no tienen justificación ni atenuantes, porque son vertidas contra un dirigente que en ese momento no era ni funcionario, ni legislador, ni tuvo ninguna responsabilidad en la sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria, que dio origen al subsidió de cinco mil pesos que otorgó el ANSES para desocupados”, señaló el legislador radical.

“El Partido de Gobierno y el Dr Caraballo lo injurian malintencionadamente, tan solo el fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello los investiga por presunta violación del Código Electoral por presunto clientelismo y presunta violación de la veda electoral, pero nunca de las barbaridades de las que impunemente lo acusa el abogado Gildista”, se quejó.

El Gildismo pretende utilizar el Poder Judicial, y los medios de comunicación del Estado provincial para desprestigiar con falsas acusaciones a Buryaile, por ello no puede dejar de indignar la desfachatez, caradurez e inescrupulosidad de los denunciantes, que son los verdaderos artífices de estas maniobras corruptas y delictivas de malversar fondos públicos y de utilizar “impunemente” en beneficio propio los recursos y las estructuras del Estado, gracias a que el Poder Judicial está vergonzosamente sometido al poder político de Gildo Insfrán, condenó Malgarini.

“Los denunciantes por ejemplo son los artífices de delitos reales como los 7,6 millones a Boudou-Vandebroele- Ciccone, por una asesoría que no existió, o el blanqueo de los cheques de las coimas sKanka, o las sobrefacturaciones de la obra públicas y las obras viales concedidas a Lázaro Baez en nuestra provincia, esos son “delincuentes” y una verdadera asociación ilícita para robarle al Estado”, denunció Malgarini.

“Los denunciantes son representantes de los que permanentemente hacen políticas partidarias y campañas electorales en las escuelas y reparticiones públicas, los que desde los operativos políticos PNGT utilizan las instituciones educativas, las fuerzas de seguridad, los fondos públicos, los resortes del Estado y la red provincial de medios de comunicaciones para –para con la obligatoriedad de asistencia de empleados públicos- levantar tribunas partidarias, para injuriar a los que piensan distinto y hacer propaganda política en beneficio propio”, cuestionó el legislador provincial.

Espionajes, seguimientos policiales y escuchas telefónicas a opositores

Es indignante que los representantes de la discrecionalidad, la intolerancia, la persecución, el amedrentamiento, del miedo y del autoritarismo que impone un gobierno totalitario que traspasa cada vez más todos los límites, sin respetar la convivencia democrática, las instituciones ni la división de poderes, sean los que salgan a hacer denuncias deplorables que no se puede concebir en democracia, indicó.

En una provincia donde lamentablemente la justicia provincial está sometida al poder político y el Poder Legislativo es una escribanía de Gobierno, donde las fuerzas de seguridad amedrentan a los que se atreven a reunirse con dirigentes que no son oficialistas, en una provincia donde la policía realiza “espionajes, seguimientos, control de las redes sociales y escuchas telefónicas a opositores”, en una provincia donde rige la intolerancia absoluta contra el que piensa diferente en política, donde el autoritarismo, la arbitrariedad, la discrecionalidad y la ilegalidad son los cursos corrientes en las que navega el oficialismo provincial, no se pueden tolerar alegremente estas denuncias infundadas porque son una muestra más del proceder ilegal y despótico, con que se maneja Gildo Insfran, concluyó el diputado provincial Adrian Malgarini.

