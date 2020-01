«Coqui» Zarza fue denunciado por violencia de genero por su ex mujer que pidió custodia policial

16

El diputado provincial en Formosa Jorge «Coqui» Zarza sigue siendo noticia. El funcionario, recientemente electo, no deja de tener compromisos con la Justicia. Esta vez, no se trata de la interna por el reinado de los empleados municipales en el gremio, sino por una seria denuncia de su ex pareja por «violencia de género».

La denuncia fue presentada en el juzgado de la doctora Viviana Karina Kalaffatich, y extendida a la Secretaría de la Mujer de la provincia, donde consta en detalle el pedido de custodia policial. Además, se los exhorta a ambos a realizar terapia psicológica en Centros de la Mujer y el Hombre para poder remediar la violencia intrafamiliar que sucede en el hogar del diputado.

La denuncia presentada por la ex esposa de Zarza, de apellido Vallejos, lleva adjunta una pericia en la cual se destaca «la violencia física, psicológica, social y económica de parte del denunciado hacia la esposa, durante la convivencia, además de presentar grados de vulnerabilidad como temor, ansiedad, angustia y fobia social«.

El legislador deberá presentarse ante la Justicia de su provincia el próximo 13 de febrero por la mañana, para dar a conocer sus declaraciones, y deberá hacerlo acompañado por su abogado.

FUENTE: Nova

