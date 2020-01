Tras la marcha atrás de Evo Morales con las “milicias armadas”, la UCR retiró el pedido para revocarle el estado de refugiado

34

En un comunicado, insistieron en que “la única salida de la crisis institucional” que atraviesa Bolivia “solo se logrará a través del diálogo y la paz”.

«La UCR no insistirá en el tratamiento del proyecto presentado», esa fue la reacción de los diputados radicales luego de que Evo Morales se retractó de su propuesta de tener “milicias armadas” en Bolivia. De esta forma, la UCR dio marca atrás con su proyecto de resolución para quitarle al expresidente boliviano el status de refugiado.

Refugiado en la Argentina, Morales publicó una carta dirigida a la «opinión pública» tras el repudio internacional. «Hace unos días se hicieron públicas unas palabras mías sobre la conformación de milicias. Me retracto de ellas. Mi convicción más profunda siempre ha sido la defensa de la vida y de la paz», comienza la misiva.

La semana pasada, el ex mandatario había hablado de organizar milicias armadas del pueblo como las que tiene Venezuela, en caso de que pudiera retorno a su país. «Si volvería (a Bolivia), o alguien vuelva, hay que organizar como Venezuela milicias armadas del pueblo», dijo.

Es por eso que la UCR presentó un proyecto para que se le retire el estatus de refugiado político. Ante este cambio de postura por parte de Morales, los radicales también modificaron su decisión.

«Desde el radicalismo valoramos la decisión de Morales porque entendemos que la única salida de la crisis institucional que atraviesa el país hermano solo se logrará a través del diálogo y la paz», comenzaron en un comunicado.

«Habiéndose retractado y no violando las obligaciones que le impuso la Argentina, la decisión de concedérselo es del gobierno, no de la oposición y por tanto de no producirse nuevos hechos de esta naturaleza la UCR no insistirá en el tratamiento del proyecto presentado».

Hasta el gobierno de los Estados Unidos había cuestionado la declaración de Morales. «Son el último ejemplo de su indiferencia por la democracia y el estado de derecho», dijeron a Clarín desde el Departamento de Estado.

