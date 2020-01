Blas Hoyos fue el único político opositor local que valorizó la propuesta de “congelamiento del gasto político” propuesto por Naidenoff

82

En el Justicialismo el nuevo intendente de la localidad de Estanislao del Campo, Arnaldo “Pirulo” Barrios, se convirtió en el único justicialista formoseño en entender que la “solidaridad” debe –necesaria e irrenunciablemente- empezar por casa y por ajustar los propios bolsillos inflados por el obsceno drenaje del dinero de los contribuyentes al patrimonio personal de los funcionarios, legisladores, sus familias y allegados.

Arnaldo “Pirulo” Barrios, acaba de vetar el exorbitante aumento a 120 mil pesos de las dietas de los concejales de Estanilao del Campo, otorgado por el ex Intendente Roque Martiniano Zarza, que los concejales se aprestan a tratar en una sesión extraordinaria prevista para el jueves 23 del corriente.

La ejemplar apuesta del joven jefe comunal fue más allá, ya que estipuló “una disminución de los sueldos del intendente y de todo el personal jerárquico que depende del Departamento Ejecutivo Comunal, es decir: tesorero, contadores, asesores jurídicos, etcétera; y lo dejó a casi la mitad de lo que venían percibiendo en 2019”, refirió el letrado.

En toda la oposición Blas Hoyos fue el único que puso en valor la propuesta nacional del Senador Luis Naidenoff, que no fue acompañada ni por los más estrechos colaboradores del Senador

El médico veterinario Blas Hoyos, uno de los mejores y más esclarecido cuadro político del centenario partido fue el único dirigente opositor de la región, de la provincia, de la UCR y del propio riñón del sector que lideran Luis Naidenoff y Martín Hernández, el valorizar la propuesta de Naidenoff que concluyó con el congelamiento por 180 días de los legisladores nacionales y los cargos políticos del Congreso de la Nación. El gesto de Naidenoff no se convirtió en propuestas locales porque ni su más estrecho concejal capitalino, ni una reciente reelecta diputada de su sector, no presentaron nada ni en el HCD ni en la legislatura provincial.

Falta la respuesta de otros sectores privilegiados y hasta hoy totalmente insolidarios con la crisis de los argentinos

MIRA TAMBIÉN:

Para Blas Hoyos la iniciativa del presidente del Bloque de la oposición en el Senado de la Nación, lograron la presión y el efecto deseado por mucha gente y se logró que los legisladores nacionales se congelen las dietas por 180 días. Faltando aún la respuesta de otros sectores privilegiados y hasta hoy totalmente insolidarios con la crisis de los argentinos, me refiero a los cuerpos diplomáticos y a la corporación judicial.

Insolidarios en una provincia que a pesar de ser la más pobre del país ostenta uno de los gastos políticos más altos

Es insoslayable la necesidad de que los gobiernos provinciales y comunales tomen el ejemplo y echen deber haciendo también su esfuerzo ante la crisis y ojo que no me estoy refiriendo a tirar empleados públicos por la ventana sino a frenar la incorporación de ejércitos de punteros amigos/gas de cada uno que entra, racionalizar gastos superfluos, suspender viáticos y gastos reservados y protocolares, congelar aumentos en cargos de jerarquía por lo menos por los próximos 180 días.

a sabiendas de que esto puede ocasionarme algún costo, pues lo que voy a decir no es políticamente correcto

Es muy raro el comportamiento de amplios sectores de la población y debo decir que a sabiendas de que esto puede ocasionarme algún costo, pues lo que voy a decir no es políticamente correcto, me veo en la obligación moral de incluir a parte del periodismo y los medios también, pues durante todo el año despotrican contra los privilegios de la clase política…,

….pero cuando algún integrante de esta clase patea el tablero saliéndose de los “códigos de establishment corporativo de la política” y lo plantea, no veo que consiga mucho apoyo o repercusión… parece que esta historia de los que renuncian a sus ingresos no vende, no tiene marketing y a veces dudo si realmente toda la sociedad y los medios piensan realmente así como lo declaman.

Es increíble que la propuesta de Naidenoff , en el resto del país haya logrado más impacto que en su propio terruño

En el caso de la iniciativa del Senador Naidenoff creo que merece tener mayor consideración de la sociedad, la prensa y sobre todo de la clase política provincial, para que se pueda ejercer mayor presión en una provincia que a pesar de ser la más pobre del país ostenta uno de los gastos políticos más altos. Es increíble que la propuesta de Naidenoff , en el resto del país haya logrado más impacto que en su propio terruño, concluyó categorico Blas Hoyos, que en ese momento ni sospechada que el gesto que pidió Naidenoff a nivel nacional, no sería acompañada ni por su más íntimo circulo de legisladores locales. Una pena, bien por Blas Hoyos.

Comments

comments