En Campo, no en Formosa: Ediles debatirán la reducción del 50% de sus haberes, la del intendente y jerárquicos

El nuevo intendente de la localidad de Estanislao del Campo, Arnaldo “Pirulo” Barrios, vetó en todos sus puntos el proyecto de Presupuesto de Recursos y Gastos para el ejercicio 2020 que había elaborado gestión del exjefe comunal Roque Martiniano Zarza “porque tenía unas asignaciones de sueldo para los concejales que eran exorbitantes” y presentó uno nuevo que será debatido en una sesión extraordinaria prevista para el jueves 23 del corriente.

En Formosa extrañamente ni los legisladores del riñón del senador Naidenoff, autor del congelamientos de las dietas parlamentarias a nivel nacional, no presentaron nada ni en el HCD capitalino ni en la legislatura provincial, y uno de ellos encima firmó un reclamo pidiendo un esfuerzo económico a los empresarios del transporte, cuando se negaron a acompañar o impulsar un simple gesto de congelamiento de sus propias dietas

En este sentido, uno de los asesores legales del Municipio, el Dr. Daniel Majda, dijo a La Mañana que “el intendente vetó el proyecto de presupuesto que dejó Zarza, fundamentalmente porque tenía unas asignaciones en concepto de dieta para los concejales que le parecieron exorbitantes. El veto del intendente Barrios fue total y lo acompañó con un nuevo presupuesto, porque de los 12.500 pesos de dieta que percibían en 2019, los concejales iban a pasar a percibir 120.000 pesos”.

La apuesta del joven jefe comunal fue más allá, ya que estipuló “una disminución de los sueldos del intendente y de todo el personal jerárquico que depende del Departamento Ejecutivo Comunal, es decir: tesorero, contadores, asesores jurídicos, etcétera; y lo dejó a casi la mitad de lo que venían percibiendo en 2019”, refirió el letrado.

La sesión extraordinaria se llevará a cabo el jueves 23 del corriente, a partir de las ocho de la mañana, y “los concejales Vicente ‘Lucho’ Ferrer Duarte y Elizabeth Candia acompañaron al intendente en esta iniciativa convocando a la extraordinaria”.

Por otra parte, Majda consignó que Barrios “tiene la esperanza y expectativas de que esto sea aprobado, ya que viene a dar respuesta a lo que en ámbitos nacionales se reclama, que es hacer cuerpo, tener sentido común y que el esfuerzo para salir de la crisis sea conjunto. No sabemos si la concejal Zarza (hija del exintendente) acompañará, pero confiamos en que sí lo hará el resto de los ediles que componen el cuerpo. Esperamos que ellos manifiesten sentido de pertenencia y colaboración. Aprobar este nuevo presupuesto será, en cierta manera, responder a lo que la gente viene reclamando: que el esfuerzo no sólo alcance a algunos sectores de la comunidad, sino que además no deje afuera a la clase política”.

El Concejo Deliberante campeño está compuesto por los ediles Vicente Ferrer Duarte, presidente; Gloria Analía Zarza, vicepresidente; Alfredo Ivanesevic y Elizabeth Candia.

