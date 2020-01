Intendente y Concejales que cobran 120 mil pesos podrían reducirse hoy un 60% sus ingresos. Cobraban 12 mil

26

El primer mandatario de la localidad de Estanislao del Campo Arnaldo “Pirulo” Barrios convocó a una sesión extraordinaria luego de vetar un presupuesto dejado por la gestión anterior en donde incluían ingresos a ediles, intendente y funcionarios con sueldos de 120 mil pesos, un ejemplo de “austeridad solidaria” con la crisis, que deberían seguir a nivel a nivel provincial y nacional.

No podemos como funcionarios municipales tener altos sueldos y quienes barren y machetean ganar miserables $2700

El intendente de Estanislao del Campo Arnaldo Barrios explicó a Prensa Libre, que se reunió con el Concejo Deliberante para tratar este tema, porque al iniciar su gestión en el municipio se encontró con un presupuesto exorbitante con las dietas para funcionarios, para el mandatario municipal y los concejales, que debían cobrar unos 120000 pesos, siendo que anteriormente cuando él fue concejal solo percibían 12.500 pesos, que era el sueldo por el cargo.

Mirá también

El representante de la localidad expresó “cuando ingreso al municipio me encuentro con un presupuesto alterado y que habla de 120 mil pesos de sueldo algo que me pareció raro porque solo habla del personal jerárquico, sin incluir a otros teniendo en cuenta que en Estanislao del Campo los personales municipales ganan muy poco, y si tenemos que hablar de un jornalero gana $2700, prácticamente una burla, y al leer el presupuesto me encontré con adulteraciones de ingresos para funcionarios gravísimas, insostenibles e intolerables”.

Además destacó que esto pone en peligro su gestión pues no puede sostener esos sueldos mucho menos si solo corresponden al personal superior y no a los empleados que son los que necesitan, por ello automáticamente con el instrumento legal que dispone, vetó el presupuesto, ya que es una de las facultades que le concede la ley 1028, entonces informó al presidente del HCD para que convoque a sesiones extraordinarias que se realizará hoy jueves a las 10 AM en el recinto del Concejo Deliberante.

Hemos hecho un presupuesto nuevo donde reducimos la dieta de estos 120 mil pesos, a solo 50 mil pesos

También indicó “hemos hecho un presupuesto nuevo donde reducimos la dieta de estos 120 mil pesos, a solo 50 mil pesos, y la baja del sueldo de intendente que sería mis haberes más de la mitad de 120 mil pesos a 60 mil aproximadamente, así como se presupuestó la baja del sueldo de todo el personal jerárquico llámese secretario, tesorero, contador, asesores, y con ese remanente que permite desinflar el presupuesto, poder hacer una restructuración económica para el personal, sobre todo al personal jornalero que es el que peor la pasa y ellos ganan por día y de ganar solo $2700 van a pasar a percibir $4800”.

Los funcionarios no pueden estar ganando semejante sueldo, mientras el personal está teniendo un sueldo muy por debajo de la línea de pobreza

Por otra parte sostuvo que esto le permite poseer un presupuesto más acorde a la realidad, porque como municipio han declarado la emergencia económica entonces como funcionarios no pueden estar ganando semejante sueldo, mientras el personal está teniendo un sueldo muy por debajo de la línea de pobreza.

Barrios dijo “los concejales que me acompañan son el presidente del HCD Duarte Vicente, y la señora Elizabeth Candia, respecto a los otros esperamos una respuesta positiva y que acompañen porque es un proyecto que viene a establecer una normativa de equilibrio administrativo de nuestro municipio, porque Estanislao del Campo siempre se caracterizó por tener un desorden administrativo enorme, pero si esto se aprueba podremos trabajar con normalidad y cumplir con muchos compromisos”.

La política debe estar de lado de la gente sobre todo de los más humildes y el empleado municipal es uno de los más humildes porque dentro de la administración pública es uno de los que menos percibe, son muy bajos sus haberes

Señaló su visión de la política y es que para esto hay que estar los 365 días con la gente, para saber lo que piensa y siente, porque si no se tiene ese contacto no se puede saber su realidad, por ello en su gestión pretende compenetrase con la gente para poder ver que está pasando en su sociedad y sobre todo con el personal municipal.

Para culminar añadió “de esta forma se llevará una solución, porque en Formosa se caracteriza la gestión por llevar un equilibrio, saber que piensa la gente, la política debe estar de lado de la gente sobre todo de los más humildes y el empleado municipal es uno de los más humildes porque dentro de la administración pública es uno de los que menos percibe, son muy bajos sus haberes entonces como funcionario personalmente no pretendo vivir de la política sino que circunstancialmente el pueblo me eligió a mí para ser el administrador del pueblo y tengo que estar a la altura de las circunstancias, no podemos nosotros tener altos sueldos y quienes barren y machetean ganar miserables $2700”.

Comments

comments