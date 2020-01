Advierten presiones por rechazo a nuevo proyecto armado para frenar el embate del Pilcomayo

24

La abogada y productora agropecuaria Emilia Maciel reveló la especie y explicó que su padre es uno de los principales presionados con ser detenido, en lo que debe analizarse como una escalada entre quienes se oponen a la política oficial para detener el embate del río Pilcomayo y los funcionarios que, por el otro lado, defienden la estrategia oficial.

Maciel recriminó al Gobierno provincial su “desinterés e incompetencia” para manejar la situación

“Sobre el camino vecinal que une Soledad con El Churcalito decidieron poner alcantarillas para que pase el agua, ahora resulta que son unas compuertas; nosotros nos oponemos, y les pedimos que hagan unos canales para que nos digan a donde van a llevar las aguas; no que venga el líquido, pase e inunde a todos los productores que quedamos dentro lado”, contó.

“Hace poco se hizo una reunión, donde los que no se van a perjudicar con esta obra firmaron su ejecución. La excusa es que supuestamente esas compuertas van a permanecer cerradas; es como comprarle una camisa al hijo, pero advirtiendo que no la podrá usar”, subrayó.

Los acuso de “mantener un esquema de apriete sobre quienes no se muestran sumisos a sus intereses políticos y económicos”

Maciel viene de mostrarse preocupada por el nuevo panorama de crecida sobre territorio formoseño, y recriminó al Gobierno provincial su “desinterés e incompetencia” para manejar la situación. Además, acusó de la acuciante situación al mismo sector de “mantener un esquema de apriete sobre quienes no se muestran sumisos a sus intereses políticos y económicos”.

“El bañado está a mil, no hicieron nada, no limpiaron, no arreglaron las barreras”

“El bañado está a mil, no hicieron nada, no limpiaron, no arreglaron las barreras”, embistió Maciel, una conocida profesional del Derecho en la zona de Las Lomitas, principalmente, donde además se ocupa junto con su familia de un negocio agropecuario.

“Buscan fundir al criollo para que sean dependientes de las dádivas del Estado”

“Buscan fundir al criollo para que sean dependientes de las dádivas del Estado”, planteó, manteniendo una posición marcadamente crítica contra la administración política provincial.

Por oponernos fuimos amedrentados, amenazados con ser detenidos

Sobre la nueva obra, agregó: “La cuestión es que hoy quisieron empezar a hacer la obra, y mi padre junto a unos productores afectados, además de miembros de una comunidad originaria se opusieron; la cuestión es que por esta oposición fueron amedrentados, amenazarlos con ser detenidos, y que traerán una comisión especial compuesta por policías para llevarlos presos a todos; obviamente el principal amenazado es mi viejo”.

Vienen a realizar semejante obra, con movimiento de suelo y tierra cuando ya está llegando el agua

“Nosotros lo único que pedimos es que canalicen el agua, previamente a las compuertas, no abrir para inundar a lo loco a todo el mundo; a ellos eso no les pareció viable, dijeron que se trata de una idea que debe ser estudiada”, prosiguió.

“Vienen a realizar semejante obra, con movimiento de suelo y tierra cuando ya está llegando el agua. Ya vinieron todos los equipos viales y los tubos. Estaban proyectadas cinco compuertas, ahora las bajaron a dos, pero nosotros no queremos que pongan ninguna, porque el control de las compuertas no las tendremos”, recriminó.

Comments

comments