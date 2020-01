Basterra mintió: Datos oficiales confirman que Formosa es la más postergada en la brecha digital del país

8

Los informes oficiales que analizan la desigualdad tecnológica en la Argentina, demuestran que Formosa está en el extremo más alejado de la brecha digital en el país.

Los datos oficiales confrontan frontalmente con el relato del Gobierno provincial y con falaz discurso del ex diputado nacional y hoy Ministro de la Agricultura del gobierno de Alberto Fernández, Luis Basterra, quién el 16 de Marzo del 2016 afirmó vehemente en el Congreso de la nación, “tengo la suerte… porque en mi provincia de Formosa gracias a esa política de desendeudamiento triplicámos la cantidad de rutas, más de 2100 kilómetros de fibra óptica, no hay un solo pueblo en mi provincia que no tenga “Wifi” libre”.

“No hay un solo lugar que no llegue, hasta que llegó Cambiemos, la posibilidad de la comunicación a través de Arsat y todo esto es lo que permitió la inclusión de un modelo que no estaba sujeto a la dependencia” aseguró el entonces temerario legislador justicialista.

En su vehemencia y en el calor del debate Luis Basterra tal vez se olvidó citar que él que si se beneficia con la red de fibra óptica es a uno o son dos funcionarios Gildistas que comercializan el servicio pago de internet en el interior formoseño, como también soslayó los alarmantes indicadores sociales provinciales, y también la falta de agua potable, cloacas, luz eléctrica en varias localidades del interior, que hacen a la radiografía de la calidad de vida de los formoseños.

Los datos que desmienten que toda Formosa está cubierta con Wifi libre y gratis

La Ciudad de Buenos Aires tiene una penetración digital del 112,7% mientras que Formosa 30,1% lo que habla a las claras de la situación respecto de internet y el rol ausente del estado en el desarrollo. El relato local versus la realidad de las estadísticas.

A pesar de que dicen que se han invertido millones de dólares en fibra óptica del presupuesto público y se habla de una cobertura en todos los poblados de la provincia de Formosa, el relato contrasta con la realidad porque la provincia está en el extremo menos desarrollado de la brecha digital, publicó el diario El Comercial.

La penetración de internet fija en la Argentina alcanza al 56,1% de los hogares, el segundo más alto de la región, después de Uruguay, que alcanza al 65,8% de sus viviendas. Pero ese promedio es muy dispar si se mira a cada provincia en particular. Las razones de esas asimetrías hay que buscarlas en las regulaciones provinciales, ciertas dificultades para invertir en determinados momentos y la falta de intervención estatal cuando lo amerita.

Así, mientras las tres primeras provincias superan el 85% de penetración del servicio, tal como ocurre con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (112,7%), Tierra del Fuego (96,5%) y San Luis (85,2%), en el otro extremo se encuentran Formosa (30,1%), Catamarca (30,9% y en baja), y Chaco (35,9%), según el Barómetro de banda ancha de CABASE que toma datos del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

