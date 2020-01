Alberto Fernández: “Necesitamos una definición medianamente rápida sobre el problema de la deuda”

Por otro lado, Fernández criticó las últimas declaraciones del ex presidente Mauricio Macri, en donde reveló que planteaba recaudos hacia el interior de su equipo gubernamental sobre el nivel de endeudamiento durante su gestión.“Yo siempre les decía a todos, cuidado, que yo conozco los mercados, que un día no te dan más plata y nos vamos a la mierda”, había dicho el ex presidente que también lamentó que sus funcionarios y allegados le pidieran que se quedara “tranquilo” ante el incierto frente financiero.