Campo: Al no dar quórum para seguir ganado 120 mil de dietas, impidieron que se les aumente el sueldo a los jornaleros que ganan $100 por día

El concejal de Estanislao del Campo Ignacio Duarte comentó que culpa de dos concejales, no hubo quórum en la sesión del Honorable Concejo Deliberante de la localidad en donde se trataría el nuevo presupuesto que bajaría un 60% las dietas de los concejales, el Intendente y los funcionarios jerárquicos.

El legislador comunal justicialista y presidente del HCD de Estanislao del Campo explicó que los vecinos y empleados municipales esperaban ansiosos el resultado de la sesión extraordinaria convocada por el nuevo Intendente, para poder corregir las irregularidades y las exorbitantes dietas e ingresos de funcionarios jerárquicos que irresponsablemente dejó el intendente anterior, donde por ejemplo los concejales pasaban de ganar 15 mil a 120 mil pesos mensuales cada uno, frente a jornaleros que iban a seguir cobrando 2700 miserables pesos cada uno.

Se volverá a convocar, esperando que esta vez asistan porque es una necesidad del pueblo y es la gente la que sale perdiendo con estas actitudes

Se esperaba luego del veto por las gruesas irregularidades y del tratamiento en sesión extraordinaria de un nuevo presupuesto con la disminución de las dietas, igual que la reducción del sueldo del intendente y de los ingresos de los funcionarios jerárquicos y de la misma forma ver la implementación del salario prenatal y posibilitar el aumento de los municipales,

La reducción de las dietas iría a los empleados municipales como los jornaleros, que por día ganan $100

También indicó que los legisladores no se presentaron, son cuatro los concejales, los faltantes son Ivanisevic y la señora Zarza, al no tener quórum no se pudo dar la sesión, por ello se intentará la otra semana que se volverá a convocar, esperando que esta vez asistan porque es una necesidad del pueblo y es la gente la que sale perdiendo con estas actitudes.

Agregó por su parte “ellos creerán que pierde el intendente pero es la gente la perjudicada, ya que al bajar los sueldos del intendente y los concejales esto se reflejará luego en los salarios de los empleados municipales que podrán ser aumentados, anteriormente un concejal ganaba $15000 con este presupuesto pasaría a ganar 120 mil pesos una diferencia abismal mientras un empleado jornalero solo percibe $2700, y con este nuevo presupuesto que no se pudo aprobar porque no dieron quórum pasaría a ganar $5000”.

Por otra parte sentenció que lo que se quería tratar era la baja del 60% del sueldo de los concejales e intendente, y ese remanente iría a los empleados municipales como los jornaleros, que trabaja 22 días y por día gana $100, ahora pasaría a ganar $500 es un incremento del 50% casi, por eso no se entiende por qué no acompañan algunos concejales el proyecto.

Es un gesto político que la sociedad espera de la clase política

Duarte dijo “no se entiende como impidieron un aumento para los jornaleros, no sé con qué cara estos concejales podrán mirarlos a ellos si no acompañaron este proyecto, pero pese a todo aún quiero ser persona de buena fe y pensar que no pudieron, porque se sabía que se convocó para algo importante para el personal municipal, por eso creo tengo fe de que la otra semana se van a presentar porque es un gesto político que la sociedad espera de la clase política, y pensando en la gente que los eligió y en el pueblo creo que se van a presentar”.

Una de las concejales que no se hizo presente es la hija del ex intendente Zarza

Para culminar señaló que una de las concejales que no se hizo presente es la hija del ex intendente Zarza, por eso sería interesante que expliquen por qué, solo esperando que no sea una chicana política.

