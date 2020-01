Naidenoff contra Durán Barba: «Miente con descaro»

Pero sí desde el entorno del ex mandatario le confiaron a este medio que había una creciente molestia por las declaraciones del consultor, que no es la primera vez que provoca revuelo con sus dichos. “Generó molestia, sí”, contestaron desde las oficinas de Macri . No supieron precisar si el ex jefe de Estado o Peña habían cruzado mensajes con Durán Barba tras la entrevista. Sí confirmaron que previamente nadie sabía que iba a dar una nota. El estratega no suele dar explicaciones.