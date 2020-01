Nuevos casos de dengue y ahora asciende a doce confirmados en la provincia

21

El director del Hospital Central, médico epidemiólogo Mario Romero Bruno, afirmó que la provincia tiene 12 casos de dengue confirmados, de acuerdo a los estudios provistos por el laboratorio biomolecular del Hospital de Alta Complejidad, que es la institución que confirma la enfermedad y el tipo de serotipo de dengue.

También indicó el doctor que de los doce casos, “diez tiene antecedentes de haber viajado a la ciudad de Asunción, Paraguay; dos casos no registran ese antecedente y son de la ciudad; además de los doce, hay uno que viajó a Laguna Naineck y otro a Laguna Blanca”.

Aclarando que con los nuevos casos confirmados sigue siendo muchos menos de los casos que presenta Asunción en la República del Paraguay que reportan las autoridades sanitarias más de 3 mil casos de dengue en estudio, para indicar que se trata de la circulación viral del serotipo de dengue 4, “distinto a años anteriores”.

Es por eso que “la preocupación es mayor para las personas que hayan tenido dengue años anteriores que era del serotipo 1, ya que están expuestos a mayor riesgo de tener una forma grave de dengue”.

Por lo que la primera recomendación para toda la comunidad “tiene que ver con el cuidado personal, con la utilización de repelentes en forma individual en horas de mayor actividad del mosquito, segundo con el cuidado y la limpieza de la casa, eliminado todos los reservorios donde puede haber agua o los días de lluvia, hacer un recorrido por la casa al menos dos veces por semana”, detalló las tareas fundamentales que deben hacer las personas porque subrayó, categórico: “de esa manera colaboramos para que esta enfermedad no se disemine, porque no habiendo reservorios, no hay mosquitos, y por lo tanto no hay enfermedad”.

Al tiempo que insistió con seguir con la campaña de concientización, y también pidió evitar los viajes a Paraguay, excepto que exista una necesidad imperiosa y si es así con más razón usar repelentes.

Para concluir, reiteró a la población que ante cualquier síntoma sospechoso como fiebre sin una causa específica, o dolor de cabeza, la aparición de sarpullido, que son síntomas semejantes a una sospecha de la enfermedad concurrir al médico. De ninguna manera auto medicarse.

“Una vez que el médico hace el diagnóstico sospechoso ya comunica a la brigada sanitaria que en menos de 12 horas está en el domicilio haciendo el bloqueo de la casa, de las manzanas alrededor para evitar que si el mosquito está en la zona, no continúe propagando la enfermedad. Y se le entrega repelentes a las personas del hogar”, señaló el protocolo de actuación que se lleva adelante desde el área de Desarrollo Humano de la provincia.

