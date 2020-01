VOZ DOCENTE denuncia ilegalidad de las Juntas Docentes y exige elecciones urgentes

96

El Secretario General de Voz Docente, Manuel Bernardo Pereyra denunció que las Juntas Docentes de Clasificación y de Disciplina de los cuatro niveles de educación están funcionando en la ilegalidad, cuestionó la validez de sus actos administrativos y exigió una urgente convocatoria a elecciones docentes, a los fines de llevar normalidad a esos organismos que regulan la vida laboral de más de 20 mil docentes en la provincia y para que estén constituidos con los representantes legales y legítimos de los docentes, que son los que deben elegirlos.

El dirigente gremial, que asumiera el 12 de diciembre 2019 como Secretario General del más importante gremio docente de Formosa, en reemplazo de Carlos E. Toloza, que representará a los docentes afiliados en la confederación nacional (CEA), manifestó que las Juntas Docentes de Clasificación son los organismos más importantes del sistema educativo formoseño para todos los docentes, porque de ellos depende su vida laboral, aún antes de comenzar a trabajar, tanto para conseguir el primer cargo, como para ascender o ser trasladados con ubicaciones transitorias por razones familiares y de salud. Agregó que son las juntas las que elaboran las listas de puntaje por orden de mérito con las que se asignan los cargos y no pueden ni deben estar sospechadas de parcialidad, por lo que su funcionamiento actual en la ilegalidad, por tener los mandatos totalmente vencidos, ponen un manto de dudas en todos sus actos y fundamentalmente sobre la validez de los mismos, especialmente las listas de puntaje y las sanciones disciplinarias que se administran.

Manuel Pereyra recordó que las actuales autoridades de las Juntas (Clasificación y Disciplina), por representación de los docentes fueron electas en el año 2014 y comenzaron sus funciones, al igual que las representantes del PEP, por las resoluciones 421/15 y 422/15 y Decreto N° 045/17 del PEP, con un mandato de 4 años, hasta el inicio del período lectivo 2019.

Esto significa que desde principios de 2019 las juntas están actuando fuera de lay y de las respectivas normas de aplicación, ya que la Resolución N° 0849/19 del Ministro Zorrilla no tiene ninguna validez legal por falta de competencia para prorrogar esos mandatos de los representantes electos por los docentes y designados, incluso por decreto provincial.

Pero como si esto fuera poco, agregó Pereyra, el Ministro Zorrila, quien no se muestra como un funcionario respetuoso de la ley y del sistema democrático, resuelve que esa prórroga ilegal sea hasta el 31 de diciembre de 2019, con los que las autoridades de las juntas son doblemente ilegales porque también ha vencido esa prórroga, el Ministro Zorrila no cumple ni sus propias resoluciones y avasalla todos los derechos docentes, criticó.

Pereyra advirtió que se debió convocar a elecciones docentes en el momento debido y que no existieron ni existen excusas para no haberlo hecho, respetando la ley y los derechos.

Mas adelante el dirigente de Voz Docente adelantó que si esto no se hace nos veremos obligados a acudir a la justicia para hacer valer los derechos constitucionales de los docentes, porque las juntas proceden de la Constitución Provincial y del Estatuto del Docente.

Aclaró Pereyra que es nuestra intención representar legalmente y mediante esas elecciones que deben convocarse con urgencia a los docentes de todos los niveles en sus respectivas juntas de clasificación y de disciplina.

