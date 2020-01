Formozuela: Buryaile denunció en el Congreso de la Nación que no dejaron asumir a un concejal coloradense

Buryaile contó que en junio del año pasado se celebraron en Formosa elecciones provinciales y municipales y resultó electo en Colorado un representante de su espacio que, a la hora de asumir, se enteró que tenía deudas con el municipio por las cuales no se le permitió jurar. “Violando un principio esencial, que es la representación de la sociedad”, señaló Buryaile, que detalló que no pudo asumir tampoco quien le seguía en la lista, sino “una suplente cooptada por el oficialismo local”.

Cuando culminaron las generales me entero de la posibilidad de que Pablo López Pereira no fuera aceptado, y que la trama era que Viviana Portillo asumiera a lo cual me opuso, por ello fui a hablar con ella personalmente, exponiéndole que lo primordial como dirigentes políticos es respetar lo que la gente votó, en este caso Pablo López Pereira es el concejal que debe asumir, porque además no hay ninguna razón para que no pueda asumir, por otro lado estuvo plagada de irregularidades la sesión, porque para posesionarse como suplente primero se debe acreditar que el titular no quiere asumir cosa que no pasó y este presentó su DNI y el diploma que lo acredita como titular.

Para jurar como diputado del Tribunal Electoral se debe llevar el testimonio de que se es diputado electo, porque si no cualquiera se sienta y dice yo soy diputado y los concejales lo hacen jurar como nada, López Pereira tiene un litigio que de tasas municipales que no desconoce, otra cosa es una condena por delito, porque lo otro es discutir la mora de una obligación, entonces es inaceptable y eso le planteé a Portillo, lamento mucho la decisión que tomó

Lamento mucho la decisión que tomó Portillo porque lo que no se dice es que el señor Mana quien era suplente natural de López Pereira, se presentó a la sesión porque le hicieron firmar una renuncia bajo ardid, por eso fue a revocarla, pero tres cordones de policías no lo dejaron pasar”.

Sino el señor Brignole elegirá quien será el concejal no la sociedad, esto tiene un visto de absoluta inconstitucionalidad

El diputado nacional expresó que lo que sucedió a su entender no es legal pero lo determinará la justicia, no es legítima, porque la representación del pueblo la da el pueblo no tres concejales, estos no pueden dar la espalda a los ciudadanos, entonces el señor Brignole elegirá quien será el concejal no la sociedad, esto tiene un visto de absoluta inconstitucionalidad, porque asume la vice presidenta con 13 procesamientos, siete pedidos de prisión preventiva, pero López Pereira no tiene ni el oficio de notificación de deuda.