Con respaldo de Cambiemos La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto sobre la deuda externa

La Cámara de Diputados le dio media sanción este miércoles al proyecto del ley del Gobierno nacional para reestructurar la deuda externa, con 224 votos a favor y 2 en contra.

Tal como lo habían anticipado durante el debate, los diputados del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Romina del Plá votaron en contra de la iniciativa que presentó el ministro de Economía, Martín Guzmán, para poder renegociar la deuda bajo legislación extranjera.

En tanto, el socialista Enrique Estevez se abstuvo.

La Cámara de Diputados debate el proyecto Sostenibilidad de la Deuda. Foto: Foto Germán García Adrasti.

El proyecto se girará ahora a la Cámara de Senadores, donde se presume que se someterá a tratamiento el miércoles de la semana que viene. ​

Al cerrar las exposiciones, el diputado y titular del interbloque de Juntos por el Cambio Mario Negri (UCR de Córdoba) aseguró que su espacio «está al lado del Gobierno y para lo que necesite en materia de refinanciación, renegociación o fortaleza en el frente externo por la deuda contraída que entrecruzan la historia argentina y que tienen actualidad hoy».

Martín Guzmán ✔@Martin_M_Guzman Hoy @DiputadosAr dio media sanción a la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública emitida bajo ley extranjera. Celebramos el amplio respaldo de nuestros legisladores y la madurez política en pos de poner de pie a la Argentina. 632 Información y privacidad de Twitter Ads 203 personas están hablando de esto

Negri también reclamó la puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento de la negociación de la deuda. «¿Quién inventó esa teoría de que en la negociación de la deuda externa hay que jugar a las escondidas y no contar nada porque si no se pierde la estrategia», se quejó.

A su turno, el diputado por la provincia de Buenos Aires y titular del bloque del Frente de Todos Máximo Kirchner ​redobló las críticas contra el gobierno del expresidente Macri al señalar que «se endeudó el país de manera irresponsable» y «coronaron con el FMI con 44 mil millones de dólares».

El debate​

El diputado del Frente de Todos y presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, fue el encargado de defender el proyecto en el arranque del debate.

«Desde el punto de vista legal no hace falta esta ley para poder negociar, pero sí podemos decir que la fuerza negociadora que tendrá el ministro de Economía es distinta si esa gestión se hace con el apoyo del arco político», reconoció Heller, pero también brindó datos para plantear “por qué es insustentable la deuda y por qué es imperiosa la reestructuración».

En ese sentido, enumeró: «Entre 2015 y 2019 la relación deuda-PBI aumentó del 48,6 al 90,9%; los servicios totales, intereses más amortizaciones, pagados anualmente, se cuadruplicaron; aumentó la porción emitida en moneda extrajera, aumentó la tasa de interés promedio ponderada, de 5,5 en 2015 a 7,26 en 2019; subió 280% el pago de intereses en relación a los recursos tributarios».

El primer legislador de la oposición en tomar la palabra fue el radical Gustavo Menna, quien aseguró que su espacio tiene «el espíritu de contribuir», pero planteó que si se quiere «tener sostenibilidad de lo que tenemos que hablar es de déficit».

«Cuando cerró 2015 el déficit era de casi 5 puntos del PBI, lo que explica el aumento del stock de deuda posterior. Si no era con endeudamiento, ¿de qué otra manera hubiera sido posible sostener los compromisos del Estado en sus leyes de presupuesto?», señaló.

Acto seguido, remarcó que no se trata de solo deuda tomada por Mauricio Macri. «Los títulos involucrados (en esta ley) fueron emitidos en 2005, 2010 y después de 2015. No es cierto que es deuda externa contraída durante la gestión de Cambiemos, es deuda pública que ha signado toda la historia argentina».

Más tarde, el diputado Fernando Iglesias ​(PRO de la Capital Federal) rechazó las acusaciones de los legisladores del Frente de Todos que responsabilizaron durante la sesión al expresidente Mauricio Macri por el aumento de la deuda externa.

«Miren los datos, el dato mata al relato. Somos responsables, por eso vamos a votar a favor mientras ustedes votaron en contra cuando nosotros vinimos acá en el 2016 a pedir lo mismo. Ustedes, que ahora piden responsabilidad, votaron en contra. Pero no nos olvidamos. No nos olvidamos que ustedes fueron durante cuatro años el club del helicóptero y fracasaron«, replicó Iglesias.

Tratamiento del proyecto de reestructuración la deuda externa pública en el Congreso nación. (Foto Lucia Merle).

Seguido, Carlos Heller (Frente de Todos de la Capital Federal) pidió la palabra para refutar algunos de los números que manifestó Iglesias para señalar que la deuda creció durante durante los gobiernos kirchneristas. «No hubo toma de deuda en el 2005 y el 2010, hubo reestructuración de la deuda recibida de antes«, indicó.

La iniciativa enviada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, obtuvo el martes dictamen sin modificaciones en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas, con apoyo de los dos interbloques federales: el de del mendocino José Luis Ramón y el de Eduardo Bali Bucca.

Después de la negociación del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez, y los gobernadores radicales con el presidente de la Cámara, Sergio Massa​, el jefe de la bancada del FdT, Máximo Kirchner, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el ministro de Interior Eduardo «Wado» de Pedro, el interbloque de Juntos por el Cambio adelantó que acompañará.

A cambio, el Ejecutivo se comprometió a formar una mesa de trabajo con el interbloque mayoritario de la oposición para analizar la sustentabilidad de las deudas de las provincias».

La votación que será más complicada será la del proyecto de suspensión del pacto fiscal, donde Juntos por el Cambio tiene posiciones divididas. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ya adelantó en las redes que no avalará el pacto fiscal. «Lo que no se puede votar es el consenso fiscal porque la no disminución de los ingresos brutos funde a las Pymes y clases medias argentinas que dan trabajo, lo mismo que la no suba del mínimo no imponible para ganancias. No vamos a votar en contra del pueblo», escribió.

Sin embargo, los legisladores que responden a los mandatarios y a Larreta votarán a favor. En la reunión de interbloque prevista antes de la sesión se definirá la estrategia, pero es probable que los «lilitos» se abstengan de esa votación.

