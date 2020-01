El fraccionado y convulsionado radicalismo Formoseño se apresta para definir en Mayo sus liderazgos internos

134

La repercusiones internas del contundente resultado de la últimas elecciones PASO y del posterior desempeño opositor en las generales donde Ricardo Buryaile logró primero imponerse en “internas abiertas” contra el 85% de la estructura partidaria de la Unión Cívica Radical, para luego retener cómodamente para “Cambiemos” la banca en el Congreso de la Nación (que hasta la irrupción de Buryaile en la arena política en 2009 le fuera por años esquiva al frente opositor), signarán el desarrollo y el perfilamiento del tradicional folclore interno que históricamente enmarcó la vida democrática del centenario partido. En Mayo se definirán liderazgos.

Sin embargo ambas contiendas no serán tan determinantes en el devenir de la interna radical como lo serán fundamentalmente el sabor amargo de decepción y desencanto dirigencial que dejó una de las “despedidas de año” de la cual se esperaba exactamente todo lo contrario de lo que lamentable fue.

Otro cantar podría haber sido en internas cerradas en las cuales con el voto de los afiliados se dirimen los cargos de la conducción partidaria

Efectivamente el desatino de la organización de una de las despedidas de Año será determinante a las hora de volver a intentar consolidar la coalición de ese 85% que enfrentó y fue derrotada por el Buryailismo, porque más allá de las habituales rencillas domésticas, los resentimientos sectoriales y los malestares intestinos que dejan las contiendas electorales, las elecciones en las que el sector que lidera Ricardo Buryaile y Osvaldo Zárate le ganó al 85 % de la dirigencia y casi a la totalidad de la estructura tradicional partidaria: fueron “Elecciones Abiertas”, otro cantar podría haber sido en internas cerradas en las cuales con el voto de los “afiliados” se dirimen los cargos de la conducción partidaria. Allí el accionar de la estructura podría haber sido determinante.

Pero, tras la dura derrota que el Buryailismo infrigió al Naidenocismo en las PASO, el mayor problema del Naidenocismo que -pese a todo- parecía tener la vaca atada a la estructura partidaria, sorprendentemente se dio a fin de Año, cuando todos los sectores hicieron prolija, amplia y públicamente sus despedidas de Año, y la mayor despedida de Año con invitación a toda su dirigencia provincial, a la prensa, a los partidos aliados y a otros sectores internos de la UCR, fue la del Buryailismo que con importantes sorteos y regalos realizó su agasajo en el local de un conocido boliche bailable de la ciudad.

“Si hay miseria que no se note”: “a la canasta?”

Eso no parecía un problema para “La Red Solidaria” porque toda la dirigencia que había acompañado circunstancialmente al sector liderado por Luis Naidenoff y Martin Hernández, esperaban un posterior cierre de Año espectacular, amplió, convocante y apabullante para arrancar sin discusiones y con el pie derecho un 2020 en cuyos primeros meses debían disputar la conducción y supremacía partidaria.

Pero nada de eso ocurrió, la Red Solidaria hizo exactamente lo contrario de lo que su dirigencia, seguidores y aliados esperaban, NO INVITARON A NADIE, un grupo selecto de la Red Solidaria se congregaron casi en la clandestinidad en el Comité Provincial de la UCR, y –contradiciendo el refrán popular “si hay miseria que no se note” con una modesta cena “¿a la canasta?”, casi cobrando entrada para ser agasajados, convocaron a un sector privilegiado de su movimiento.

No invitaron a ninguno de sus aliados (Amarilla, Olivera, Celeste Ruiz Díaz, Caballero, Peyro, Carlitos Lee, Fabricio Carletti, Maglietti, Skierkier, etc) ni a gran parte de la dirigencia que los había acompañado, no invitaron a la prensa amiga y prohibieron que se graven los discursos de Naidenoff y sus terratenientes.

Semejante muestra de egoísmo y sectarismo, fueron una clara e ingrata señal para “su propia tropa, aliados y extraños”, de que se los llaman “exclusivamente” a la hora de poner el hombro, patear las calles y aplaudir, pero a la hora de los festejos; los premios y la repartija de cargos se reúnen en privado entre los más “familiarizados”.

Con Naidenoff solo no alcanza para ganarle a Buryaile, pero ni Naidenoff no se puede, y “sin sus aliados” menos

Esa actitud como todas las acciones tendrán sus reacciones, lo que conocen el paño interno del radicalismo, no dudan que recomponer la coalición histórica del 85% para enfrentar al sector que lidera Ricardo Buryaile, ya no será tan fácil, voluntarioso, ni gratis como pudo haber sido, y estará atada a la barajada de cargos para octubre.

Porque como sucedió con Cristina K en el Justicialismo, y conforme a los últimos resultados electorales: con Naidenoff solo no alcanza para ganarle a Buryaile, pero ni Naidenoff no se puede, y “sin los aliados” menos.

Para colmo en Octubre emergieron otros liderazgos internos como el de Gerardo Piñeiro, que fue el concejal más votado de la oposición y le ganó a la lista de concejales que también era apoyada por gran parte de la estructura partidaria y respaldada por el Mono Montota (cuñado de Martín Hernández y gerenciador de Naidenoff”, por Olivera y un sector importante del Buryailismo.

Hoy Gerardo Piñeiro tiene vuelo propio en la UCR y su opinión –luego de derrotar al devaluado “Mono” Montoya, a quién hace dos años también lo doblegó Celeste Ruiz Díaz- tiene peso y será determinante en la RED.

Octubre otra historia, que podría esclarecerse en Mayo

Las futuras autoridades partidarias de la UCR deberían estar definidas en Mayo, porque según la Carta Orgánica asumen el 30 de Junio, por lo que el Cronograma Electoral debería comenzar en Febrero o a lo sumo Marzo, Los dos sectores comunicaron su firme decisión de ir a internas para dirimir el liderazgo partidario y definir quién es quién en la preferencia del electorado Radical.

Sin embargo a la propias complicaciones para definir sus candidaturas para las elecciones generales de octubre que tendrán ambos sectores mayoritarios del Radicalismo, se les suman las propias y legítimas aspiraciones de los sectores internos emergentes que otrora actuaron como aliados, y que ahora ya no irán incautamente a aplaudir los “parientes” que consagren cualquiera de los dos sectores, y podrían aglutinarse en una tercera fuerza como alternativa para disputar o desbalancear la contienda por conducción y preminencia partidaria.

Muchos culos para tan pocas bancas

La Red Solidaria de Luis Naidenoff, ya tiene afuera de los cargos electivos a Martín Hernández, en tanto Ricardo Carbajal termina su mandato como diputado provincial y Miguel “el Mono” Montoya culmina sin pena ni gloria su mandato como Concejal capitalino, teniendo en ascenso a Ivan Kaluk y encabezando la lista de espera a Ventimiglia, todo un problema para definir candidaturas propias y peor para contener las aspiraciones de sus estratégicos aliados.

La lista de los ex aliados de la Red Solidaria tienen a Fabián Olivera terminando su quinto mandato como concejal y con serias aspiraciones a la conducción del partido y a la diputación provincial, también tiene a Mario Arce finalizando como diputado nacional y con pretensiones de replicar en algún cargo electivo, pero sin retorno al Buryailismo desde donde surgió su candidatura nacional.

Los Azules ya la metieron con lista propia a Celeste Ruiz Díaz

En el sector Azul que lideran Juan Carlos Amarilla y Carlos Maglietti aliados con Peyro y Skierkier, tienen culminando su mandato a Celeste Ruiz Diaz y en lista de espera a Agostina Villagi, que se suman a las pretensiones de Calitos Lee y Fabricio Carletti, lo que hace casi imposible una unidad que vuelva a aglutinar al 85% de la dirigencia que fue derrotada por el Buryailismo en internas abiertas.

El Buryailismo también tendrá sus propias complicaciones, tiene afuera a Antonella Maglietti y a Rubén Rodriguez, y por culminar sus mandatos a los diputados Adrian Malgarini y Mirna Molinas, también tiene terminando su mandato el referente del PRO Enrique Ramirez y con aspiraciones electivas a gran parte de los ex funcionarios nacionales de la gestión de Mauricio Macri, que tampoco hacen nada fácil la incorporación de otros sectores para conformar listas. (AMPLIAREMOS LA SEMANA PRÖXIMA)

La Diputación Nacional que no siempre fue

Entre el 2003 y el 2009, la oposición no contaba con ningún diputado nacional y fue con la figura del por entonces dirigente rural Ricardo Buryaile, que en pleno conflicto K con el campo por la 125 y con el apoyo unánime de la dirigencia de la UCR que se logró recuperar la banca perdida.

La representación opositora luego se renovó y duplicó en 2013 con la reelección de Buryaile y la fallida incorporación de la socialista Lucila “Lucy” Beatriz Duré, que luego se fue al PJ, volviendo a dejar a la UCR con una banca a cargo del recientemente electo en 2015 Martín Hernández, recién en el 2017 con la incorporación de Mario Arce la oposición recuperaría sus dos bancas una de las cuales hoy vuelve a ocupar el ex Ministro de Agroindustria de Macri.

