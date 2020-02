Décima asegura que la lucha contra el dengue es diaria e insta a la comunidad a colaborar

12

A lo largo de 2019 y lo que va de 2020, en América Latina se han presentado 1.346.991 casos confirmados de dengue, con 27.903 considerados grave, entre los cuales se han registrado 1.530 muertes, según datos de este mes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En este marco, el ministro de Desarrollo Humano de la provincia, doctor José Luis Décima, comentó que son un poco más de 16 los casos existentes en Formosa, exportados de la República del Paraguay; algunos de ellos pertenecientes al DEN-4, el nuevo serotipo.

“Venimos trabajando arduamente, los 365 días del año, redoblando esfuerzos debido al brote muy importante de dengue en toda América Latina, están circulando tres serotipos en Paraguay son los DEN 1, 2 y 4”, informó el ministro.

Aclaró que los casos confirmados en Formosa “son importados” y que el serotipo 4 ha sido detectado en algunos de ellos, pero ya se han realizado los bloqueos correspondientes en los hogares y las manzanas en cuestión.

Agregó que “los profesionales están muy entrenados en los distintos centros de primer nivel de atención, los casos se derivan en tiempo oportuno hacia el lugar, y luego se realizan los bloqueos correspondientes”.

El equipo de brigadistas y promotores de salud del Ministerio de Desarrollo Humano trabajan con tecnología de punta, como es el caso de la termoniebla, ya que para fumigar al Aedes aegypti, hay que voltearlo en vuelo, por eso las camionetas circulan al caer la noche o temprano en la mañana.

“Nuestra lucha contra el dengue es casa por casa, se realizan levantamientos de muestras de larvas, se realizan fumigados, hay interrogatorios a las familias para detectar casos febriles, las fumigaciones espaciales con la termoniebla”, detalló Décima.

Interior

El ministro informó que se realizan especiales focos de atención en las zonas del oeste formoseño, ya que en otros años ingresaban casos desde la Provincia de Salta o del vecino país, Bolivia; así como también las localidades Laguna Naineck, Laguna Blanca y Clorinda.

En todo el territorio se entregan motomochilas, insecticidas y repelentes; éstos últimos creados en la planta de Laformed, la cual provee de tres componentes preventivos y terapéuticos en la campaña librada contra el dengue, chikungunya y zika: larvicidas para evitar al mosquito Aedes aegypti, repelentes como tratamiento preventivo y terapéutico, y paracetamol, medicamento que se receta en los casos sospechosos de dengue.

“Este jueves recorrí Naineck, Laguna Blanca y Clorinda, y si no surgen reuniones solicitadas desde Nación estaré por el oeste. Por suerte los intendentes acompañan esta tarea”, confirmó.

Recalcó el doctor que es sumamente importante que se tome consciencia desde la comunidad “es un trabajo que debemos hacer entre todos, tomar consciencia y realizar las limpiezas correspondientes el vaciado y la eliminación de agua hasta en lugares mínimos -como ser una tapita de gaseosa- ya que ahí también se encontraron larvas y los mosquitos aparecen de manera inmediata”.

Coronavirus

Por otra parte, Décima comentó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este jueves al brote de coronavirus originado en China como una emergencia de salud pública de importancia internacional; agregó que al no existir vacunas, se deben tomar las medidas preventivas de público conocimiento y no entrar en pánico.

“Lo que tenemos que tener en cuenta son las medidas generales, estornudar con el codo flexionado para no hacer dispersión de gotas de saliva, lavarse las manos, ventilar los ambientes”, apuntó.

Pidió ser cautos y no generar pánico ya que “hasta ahora los casos que se mencionan de Argentina y Paraguay son basados en notas periodísticas, no hay confirmaciones por parte de los sistemas de vigilancia epidemiológica. Oficialmente no hay casos en nuestro país”.

“En el ámbito de salud nosotros estamos elaborando los protocolos ya establecidos, que se han elaborado con el Ébola hace un par de años, y más o menos son virus similares. Se ha realizado una alerta mundial convocando a los expertos para poder brindar una contención y nosotros estamos preparándonos con el mismo fin”, advirtió.

Obras

En el marco de la visita del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, expresó que “vino a cumplir con la palabra empeñada del Dr. Fernández; están cumpliendo su palabra y acompañando este proceso de obras y ejecución de las mismas, ésto es lo que diferencia notablemente a la gestión actual de la anterior”, manifestó.

“Tenemos la posibilidad y oportunidad de seguir insistiendo para las obras de salud y seguro que la ayuda va venir para terminarlas, pero comprendemos el contexto complicado en el que se encuentra nuestro país ya que el Presidente está golpeando las puertas de pares suyos, europeos, para colaborar con los planteos ante el FMI”, continuó.

Ante la noticia de que el gobierno de Alberto Fernández recuperó -gracias a la ley de emergencia sanitaria- 12 millones de vacunas que la gestión de Mauricio Macri había dejado varados en la Aduana del Aeropuerto Internacional de Ezeiza -por no pagar impuestos de importación de medicamentos- contestó que, “son realidades que se van encontrando y son lamentables. Es lamentable que haya sucedido algo así en nuestro país.

Celebró que salud vuelva a ser un ministerio y que se encuentre al frente del mismo el doctor Ginés González García, “un ministro de mucha experiencia que volverá a implementar los programas que la gestión anterior dejó caer”.

En este sentido, recalcó que en Formosa –a pesar del recorte en salud desde Nación- no se dejó caer ni un programa, “aquí seguimos avanzando y acompañando cada programa de salud, y no dejamos de comprar equipamientos”, culminó.

