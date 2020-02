Kayser asumió en reemplazó de Kaluk en el PAMI, va investigar irregularidades, ordenar el organismo y trabajar para recuperar derechos perdidos

El flamante director de la delegación Formosa del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), Luis Kayser, fijó las prioridades de su gestión, y aparte de investigar las irregularidades denunciadas, se comprometió a trabajar con el “único objetivo de devolver derechos a los 50 mil jubilados y pensionados de la provincia”.

Kaiser sumió esta mañana y aseguró “Nuestra prioridad es el afiliado. Es la razón de ser de nuestro organismo. De ahora en más nos vamos a abocar a trabajar para los abuelos, jubilados, pensionados, ex combatientes y discapacitados, una extensa población sensible que necesita de un PAMI más humanizado y eficiente”, resaltó el funcionario.

Ya al frente de la obra social de jubilados y pensionados, Kayser aseguró que la línea de trabajo para los próximos años seguirá una matriz operativa con tres prioridades definidas: “Ordenar el organismo, recuperar derechos perdidos en la anterior gestión y garantizar servicios y prestaciones para los 50 mil afiliados en Formosa”.

«La calidad de nuestras atenciones no sólo debe ser administrativa, sino también humana. Es una población muy sensible que necesita de prestaciones eficientes, con un equipo de trabajo que sepa interpretar a los abuelos. No venimos a buscar el error de la administración anterior, ni basarnos en críticas permanentes, sin embargo vamos a investigar irregularidades si existieron, vamos a ordenar el sistema del PAMI porque se perdieron muchos derechos, por un lado con los recortes en prestaciones y servicios (medicamentes) y por el otro la acumulación de una deuda”, mencionó.