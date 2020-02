«Los argentinos prefieren la pobreza», el análisis de The Washington Post sobre la realidad social

44

Argentina celebró elecciones presidenciales el pasado 27 de octubre, en medio de un descontento social evidente contra el Gobierno actual, liderado por Mauricio Macri, ante una crisis económica y altos niveles de pobreza e inflación; Alberto Fernández terminó siendo electo presidente y deberá enfrentar un duro panorama social.

Luego de celebradas los comicios, el prestigioso diario, Washinton Post, realizó un análisis social sobre uno de los mayores problemas que tiene nuestro país y qe según el medio, «ningún otro país podría encontrarse en su camino con una dificultad mayor».

Para medio norteamericano, Argentina se «angustia por lo que prefiere» y destaca que «no hay drama mayor para una nación» que este. En el articulo, se habla de que no hay un problema específico social o económico, sino que lo llama «problema médico».

Que un país viva en conflicto por lo que son las consecuencias de sus preferencias libres, constituye una dificultad de tal magnitud que, sinceramente, no sé si la cuestión tiene solución», dicta una parte del artículo.

Para The Washington Post el problema de Argentina no es otro más que «la preferencia de la pobreza». El artículo habla de «oposición a la riqueza» y pone de ejemplo al Papa Francisco al afirmar: «Es quien mejor ha expresado la esencia de esa corriente con su frase “la riqueza es el estiércol del diablo”. Quizás no haya un resumen más perfecto de la morfología social que distingue a los argentinos que esas palabras de Bergoglio. La riqueza es un pecado».

«La riqueza que los argentinos repugnan es la que se produce como fruto del éxito lícito. Paralelamente entonces al tipo de “rico” que el argentino odia es al que obtuvo su riqueza por la vía del triunfo en la vida laboral legal», agregó.

«La persecución y eventual destrucción de los que generan riqueza hace que no se genere riqueza (es una perogrullada, pero en la Argentina parecería necesario aclararlo) y al no generarse riqueza, se obtiene pobreza», analizó en otro tramo del artículo.

En el análisis que hace del argentino promedio, el artículo define que lo que se busca es una «pobreza tolerable».

«El nivel de deterioro mental masivo que sufre el país implica un retorcimiento tal de los valores constructivos de la vida pacífica y progresista que uno duda seriamente de que tal extravío tenga vuelta atrás», aseveró.

«Nadie vivirá mejor, venerando vivir peor», aseguró mientras que agrega: «Si se considera que vivir monacalmente es mejor que vivir en la abundancia, los argentinos deberían renunciar a la abundancia y acostumbrarse a los límites materiales de la vida monacal».

Al final del análisis concluyó que «recurrir al delito, a la corrupción, al robo o al narcotráfico para producir ilegalmente lo que se niegan a generar bajo el imperio de la ley no hará que el país sea rico. Lo que probablemente surja es una nueva nobleza compuesta por mafiosos, funcionarios corruptos, narcos amparados por el poder y revolucionarios de pacotilla que vivirán como reyes».

«Los argentinos honrados se hundirán en la pobreza. En esa misma pobreza que el Papa argentino tanto les enseñó a reverenciar», cerró.

