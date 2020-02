Volvieron peores: «Kicillof quedó como un imbécil»

25

Opinión: Christian Sanz | El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que su gestión pagaría el total del vencimiento de capital del bono BP21 por 250 millones de dólares con recursos propios y lanzó la reestructuración del pasivo en moneda extranjera.

Pocas horas después, el Ministerio de Economía de la Nación pudo canjear solo el 10% del vencimiento del bono Dual, que buscaba rescatar por un total de $105.000 millones. Según fuentes oficiales, la mayoría de la tenencia de este título correspondía a inversores del exterior.

Como sea, las preguntas no dejaron de sucederse, una tras otra: ¿Estuvo bien la decisión final de Kicillof? ¿Debió haber amagado, como hizo, con no pagar a los bonistas? ¿Ayudó o complicó a las gestiones del Ejecutivo nacional?

«Tenía que haber pagado y demostrar voluntad de pago sabiendo que el mercado entiende que él es el rebelde y no generar este ruido que no ayuda en la negociación nacional, quejándose de la deuda que le dejó Vidal cuando la composición entre dólares y pesos es la misma que dejó Scioli», dijo a Tribuna de Periodistas Manuel Adorni.

Al mismo respecto, el economista, docente universitario y un analista incisivo sostuvo: «La deuda, si contás lo no registrado en 2015, es más o menos lo mismo. O sea, con chicanas y con ese ataque a la gestión anterior lo único que hizo fue generar ruido y la idea un piso para la negociación nacional, porque en definitiva lo que dijo es ‘bueno, si no arreglo pago’… y terminó pagando».

Preguntado respecto de la negociación de Kicillof en sí, Adorni puntualizó: «La verdad que me parece que la negociación fue desastrosa. Igual acá discutimos si deuda sí, si deuda no, si se avanza en la reestructuración, etc, y acá lo que no se ve es un plan económico exitoso que sustente una renegociación exitosa. Es decir, nunca vas a tener una renegociación exitosa si no explicás cómo vas a pagar«.

Otro economista, también mediático y reconocido, Miguel Boggiano, comentó algo similar a TDP: «Kicillof lo que hace es demostrar su propia debilidad. Paga finalmente para no entorpecer la negociación a nivel soberano. Es como que vos cantés ‘falta envido’, te dicen ‘quiero’ y cuando das vuelta la carta no sumás ni 20. Quedás como un imbécil. Se te ríen en la cara«.

El titular del portal Carta Financiera se preguntó retóricamente: «¿Y ahora qué pasa con la negociación del Dual? El gobierno propone cuatro alternativas para el que quiere entrar al canje y al que no, ¿qué van a hacer? ¿Le pagan? ¿Al que no acepta le pagan? Va a ser un fracaso ese canje. Fijate que las acciones cayeron hoy incluso con el pago de Kicillof. Porque el quilombo va a estar en el Dual y todos los otros que vienen».

Comments

comments