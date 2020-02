Lee pidió la libertad de la modelo detenida por mandar a balear al hijo del intendente de Ibarreta

26

El doctor Carlos Lee, abogado defensor de Camila Noemí Brígnole acusada de mandar a balear el domicilio del hijo del intendente de Ibarreta, apeló el procesamiento con prisión preventiva dictado contra la joven que está acusada de haber participado como instigadora en el ataque a tiros que sufrió su expareja Ramiro Jarzynki en la madrugada del 21 de diciembre del año pasado mientras dormía en su casa ubicada en José M. Uriburu al 2.200 del barrio La Pilar.

En un extenso escrito donde expone los argumentos según los cuales la mujer está procesada indebida e ilegalmente, el abogado solicita a la Cámara de Apelaciones que revoque el procesamiento con prisión preventiva, se dicte el sobreseimiento de la imputada o, eventualmente, la falta de mérito y se disponga su inmediata libertad.

En la misma tónica, hace reserva para plantear un recurso extraordinario federal, ya que según su criterio, existe en este caso una clara violación de garantías constitucionales, tratados internacionales y arbitrariedad de la resolución.

Camila Brígnole fue procesada la semana pasada por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, del vínculo y por promesa remuneratoria, en grado de tentativa, lo que le imposibilitó, al menos hasta este momento, acceder al beneficio de la excarcelación.

El abogado de la detenida cuestionó severamente la medida dictada por la jueza de Feria y consideró que hubo una falta de valoración de la prueba y una equivocada aplicación de la ley sustantiva, alterando el derecho de defensa en juicio, el principio de inocencia y del debido proceso.

Tras mencionar puntualmente las pruebas que a su criterio favorecen a su cliente desvinculándola del hecho y argumentar técnicamente porque debería ser sobreseída o, al menos, liberada por falta de mérito, el doctor Lee critica la resolución judicial diciendo que se realiza un análisis parcial de las pruebas reunidas en la causa, valorándose subjetiva y arbitrariamente elementos de cargo para mantener una calificación penal efectuada por la Policía sin requerimiento fiscal, máxime cuando esas mismas pruebas, objetivamente determinan una calificación legal diferente a la aplicada, “no existiendo nexo causal ni imputación objetiva, entre la acción de mi defendida y el resultado ilícito acaecido”, sostiene el abogado.

En este escenario, dice que se contemplan testimonios falaces y contradictorios que denotan animosidad y despecho por parte del denunciante, se introducen filmaciones secuestradas para mantener una hipótesis investigativa respecto al automóvil de la imputada, pero luego se estableció que el rodado no estaba en poder de disposición de Camila Brígnole. “En definitiva -afirma el abogado- el procesamiento no constituye una consecuencia lógica y racional de la pruebas reunidas en la causa ni una adecuación penal correcta entre la acción desplegada por la imputada, respecto al hecho ilícito suscitado en el lugar de los hechos”.

En su presentación, el profesional cuestiona la falta de valoración integral de la prueba obtenida durante la investigación, un requisito esencial para establecer la convicción de culpabilidad necesaria en cualquier decisión provisional, como garantía del debido proceso, y añade que la jueza debió valorarla en busca de la verdad real.

Afirma Lee que las pruebas reunidas en la causa, tales como los testimonios, pericias, secuestros, etc. han sido valoradas arbitrariamente en perjuicio de la imputada y máxime cuando no existe certeza, “el juez tiene herramientas procesales para seguir investigando y sin desvincular absolutamente de quien se sospecha”.

El abogado remarcó sobre la falta de motivación adecuada de la que adolece la resolución judicial, la que la convierte en manifiestamente arbitraria, y en la misma línea atacó la incorrecta calificación legal otorgada al caso: “Desde las pruebas reunidas en la causa y con respecto a las distintas hipótesis esbozadas por la Policía para solicitar esta caratula, como los motivos fundamentados por la jueza para el reproche penal endilgado, ha quedado demostrado que la imputada no se encontraba en el lugar, no contaba con su automóvil, no existe prueba de su autoría material y no existen amenazas de muerte o elementos que hagan suponer tal circunstancias contra Jarzynski; más bien ha quedado perfectamente establecido cuál era su fin respecto a la disolución de su relación de noviazgo”, aseveró.

Comments

comments