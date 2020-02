Estela de Carlotto reveló por qué Alberto Fernández dice que no hay presos políticos

Para la titular de las Abuelas, “Alberto no quiere entrometer su gestión ejecutiva con el poder judicial porque a estas personas se les está realizando un juicio” . Sin embargo, hizo hincapié en que “hay voces más sabias que dicen que sí hay presos políticos” y puso como ejemplos no solo a Milagro Sala sino también al ex vicepresidente Amado Boudou.