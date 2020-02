Kicillof aseguró que hay presos políticos en Argentina y se calienta la interna en el Frente de Todos

En esa línea, recordó que él mismo fue elevado a juicio por el fallecido juez Claudio Bonadio en la causa de dólar futuro. “No encontré a ninguna persona, especialista en finanzas, en derecho, en periodismo, que me diga que lo que hice es un delito. Pero me imputó, no tomó nada de lo que dije. No leyó nada, impartió sentencia y nos elevó a juicio oral. Eso es una Justicia utilizada políticamente. Y viene luego de tapas y tapas de los diarios contra Cristina, contra mí, contra todos”, argumentó el ex ministro de Economía.