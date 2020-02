Leo Fernández Acosta cuestionó el cholulaje de Naidenoff junto a una conocida modelo

De onda para todos los que no saben un carajo de los procesos de comunicación. Si sos una persona pública que aparece en un palco en uno de los principales carnavales del país con una modelo hipermediatica, no se trata de tu vida privada, se trata de una cuestión pública, se trata de que no entendés nada acerca de como manejas tu imagen. No es mala leche del periodismo, no es puterío, es exactamen te lo que transmite la imagen, bien interpretada o interpretada de la peor forma, cuestionó el periodista formoseño.

Formo parte del periodismo que deja la interpretación a la gente, formo parte del periodismo que no tapa, todo lo contrario, destapa. Eso me genera que quizás no maneje millones en pautas ni me someta a lobbys como todos los verduleros que ejercen el periodismo en Formosa pero me chupa un huevo, remarcó.