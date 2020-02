El Gobierno anunció que las jubilaciones aumentarán 2,3% más una suma fija de $1.500: la mínima pasará de $14.068 a $15.892

“La lógica que quisimos imprimir es la lógica no presupuestaria. Durante estos años la línea que se siguió para dar o no un medicamento fue la presupuestaria y no la del cuidado de la salud. Nuestra lógica es sanitaria. Tenemos que incentivar esos tratamientos adecuados. No queremos intoxicar ni sobre medicar a nuestra población”, concluyó.