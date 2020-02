Hoyos: «La hipocresía y la doble moral  de los formoseños»

42

Las reacciones de la opinión pública ante determinados hechos suele ser absolutamente impredecible o no tanto…?

1- Temas serios que realmente y a priori deberían preocuparnos y ocuparnos más…realmente nos preocupan…?

Hace menos de un mes un senador de la Nación por Formosa, tomó una difícil decisión en contra de los intereses del establishment político al que inclusive pertenece, sobre un tema espinoso proponiendo que la clase política acompañe al resto de la sociedad en el ajuste , lo que implicó pagar un costo importante y el riesgo de quedar aislado dentro de su propio ecosistema político y social, el impacto a nivel nacional se hizo sentir con fuerza, al punto que Cristina en el Senado y Massa en diputados salieron presurosos a anunciar el congelamiento de sueldos, dietas etc. de legisladores nacionales por 6 meses , sin embargo a nivel local NADIE, pero absoluta y literalmente NADIE, de la clase política local ni por de izquierda ni por derecha, ni oficialismo ni oposición, NADIE de la prensa, NADIE de las ONG, NADIE del sindicalismo, NADIE de sectores religiosos. NADIE de los ciudadanos por redes sociales ,se hizo eco de semejante e inédita iniciativa porque no se trataba de un personaje periférico de la polític, sino del presidente del bloque de senadores de la principal fuerza opositora. En fin la propuesta que bombardeaba el corazón mismo de una clase política privilegiada en Formosa, un tema que impactaba en el centro del escenario un debate clave como es la ética, la solidaridad y el compromiso social en el ejercicio de política, demostró no interesarle a NADIE.

2- Somos entonces una sociedad Tilinga y Cholula que prioriza los temas farandulescos y cholulos…?

Alcanzó sin embargo que a este mismo Senador lo ubiquen como invitado en un palco circunstancialmente al lado de una mujer ligada al espectáculo y la farándula para que ahora si se muevan las redes sociales, los medios de prensa y hasta algunos sectores políticos estimulados por la internas de mayo en la UCR y hasta medios del oficialismo provincial que siempre agudos observadores de la paja en el ojo ajeno y casi ciegos a la hora de ver las vigas en el propio, y a pesar de que la misma bailarina se ocupó de desmentir contundentemente la versión sobre alguna relación con el Senador, que por otra parte estaría en todo su derecho pues es viudo y sin compromisos. Y uno se pregunta…? Porque este tema tuvo mucho más impacto que el anterior…?, nos preocupan realmente a los argentinos y a los formoseños temas como la corrupción, la inflación ,la educación, la salud administradas con austeridad y honestidad…? O solo fingimos ocuparnos de estos temas por ser políticamente correctos pero como nos parecen aburridos estamos más pendientes temas triviales o tilinguerías y salimos corriendo detrás de ellas.

3) Medimos con la misma vara moral a los integrantes de la clase política según o tenemos una vara para unos y otra vara para otros según a que fuerza política pertenecen…?

Ya estamos en carnavales y como todos los años vamos a volver como se repite cada año a ver al gobernador , ministros, funcionarios, diputados o sindicalistas bailar alegres, insinuantes y muy sensuales con rumberas y travestis de todas las comparsas que participan ligeros de ropas y con muchas plumas, inclusive se habla mucho de relaciones románticas que se iniciaron en estas circunstancias , y la verdad que nunca escuche ni leí a nadie criticarlos .A pesar que todos los indicadores socioeconómicos, educativos de salud etc. nos siguen ubicando en los útimos lugares.

Y yendo ya la historia nacional entre la política y la farándula que por cierto es muy rica, especialmente entre el PJ y la farándula arrancando por aquel histórico e inmortal romance entre Perón y una promisoria estrella en ascenso de la radionovela como fue Evita, o el mismo Perón con una muy popular bailarina argentina en Caracas conocida con el nombre artístico de Isabelita , me refiero a María Estela Martínez que luego llegaría a ser pte. De la nación,pero más cerca en el tiempo en el caso del inefable Carlitos Saúl, y sus festejadas relaciones con varias vedettes y artistas que fue una impronta en su década de gobierno, y más recientemente casos como el de Urtubey con Isabel Macedo, Ottavis con Xipolitakys , Insaurralde y Jesssica Cirio, Luli Salazar y Arcioni el gobernador de una Chubut incendiada y tantísimos otros.

Y acá viene la última pregunta …porque lo que se condena y cuestiona estas actitudes a algunos sectores de la política y como contraartida al Pejotismo no solo se les tolera, sino que hasta se les festeja. Tenemos los argentinos una doble vara Moral, una que rige para evaluar la conducta de los Pejotistas y otra para los demás.

BLAS HOYOS

Comments

comments