Jorge Lanata apuntó contra Marcelo Tinelli por sus dichos sobre la comunidad wichí: “¿Dónde estabas en 2013?”

En su rol como integrante del llamado Consejo Federal de Lucha contra el Hambre, Marcelo Tinelli se expresó tras las muertes por desnutrición de siete chicos pertenecientes a la comunidad wichí en la provincia de Salta.

«Por favor, hagan algo, porque los chicos se siguen muriendo. Ayer fue el octavo por desnutrición, fundamentalmente por tomar agua en mal estado. Urgentes recursos para las comunidades wichi de la zona y lograr las perforaciones para conseguir el agua potable», escribió en Twitter, y manifestó su colaboración con el gobernador salteño Gustavo Sáenz para aportar su ayuda. Finalmente, Tinelli y un grupo de empresarios se pusieron de acuerdo y obtuvieron los recursos para ocuparse del tema.

En medio de esta situación se generó una polémica entre el conductor de ShowMatch y Jorge Lanata, quien durante su cobertura periodística sobre el drama que se vive en Salta, se preguntó cuál era el papel de Tinelli. Eso fue el jueves 13 y por la noche recibió la respuesta de Marcelo.

El viernes, Lanata contó en su ciclo radial Lanata sin filtro que Tinelli le mandó un mensaje de WhatsApp para ponerlo al tanto de su trabajo con la comunidad wichí, y que lo invitó a participar en las tareas solidarias.

El periodista leyó el texto de Tinelli al aire: «¿Sabés qué hago? Ayudarlos consiguiendo 10 pozos de agua, mandándoles alimentos, compus, buscando grupos electrógenos. Ojalá todos hicieran algo por los que lo necesitan, incluso vos también sería genial que nos dieras una mano. ¿Te prendés? Yo no tengo cargo y colaboro desinteresadamente por quienes más lo necesitan».

Lejos de adoptar una posición conciliadora, Lanata destacó el perfil solidario de Tinelli pero se mantuvo firme en su postura crítica hacia el también presidente de San Lorenzo de Almagro.

En noviembre de 2019, Alberto Fernández presentó el Consejo Contra el Hambre, junto a Marcelo Tinelli y distintas personalidades.

«Mi reconocimiento y admiración por lo que hace la fundación que está vinculada a Tinelli. Sé que hace mucho trabajo social y por lo general no lo promociona», comenzó diciendo Lanata. Pero aclaró: «Ahora, respecto del tema de los wichís, le quiero contar a Marcelo que hicimos algo en el 2013, durante el gobierno kirchnerista. En ese año hicimos una campaña en Salta por la falta de agua».

Y siguió: «Quizás te acordás porque lo viste en la tele, ese año Marisa González conmovió a la sociedad cuando dijo que sus hijos tenían ‘hambre de agua’. La frase fue muy fuerte e iniciamos una campaña con la fundación CONIN (Cooperadora para la Nutrición Infantil)».

En recuperación, Jorge Lanata hace «Lanata sin filtro» desde su casa. Foto: Rafael Mario Quinteros.

Jorge relató con detalle todas las donaciones y el dinero que se recaudó en aquella campaña, que contó con su iniciativa, y las vidas que se salvaron gracias a su trabajo.

Fue allí que Lanata dejó de lado los rodeos y le dedicó la parte más dura de su editorial a Tinelli. «Eso fue en el año 2013. Me pregunto, curioso, qué hiciste vos en ese año porque a lo mejor también estabas ayudando a los wichís. Me enteré que te tomaste un año sabático porque no estabas en televisión. Me pregunté si habías viajado a Salta, pero no, estabas en Estados Unidos, Europa, Punta del Este y en tu casa de Le Parc, pero no te vieron en Salta«, disparó.

Y por último, agregó: «Nos ocupamos del tema hace muchos años e hicimos algo concreto. Ojalá que ahora vos puedas hacer algo concreto. No creo que antes haya sido mi turno y ahora el tuyo, digo que no tengo problema en hacer algo y cuando pinte, lo volveré a hacer”.

