Villa Dos Trece cuatro días sin agua porque quemaron una bomba cargando las piletas del Parque Acuático

La localidad de Villa Dos Trece estuvo cuatro días sin agua potable por un problema surgido ante el recalentamiento y la quema de la bomba de la toma de agua del río Bermejo, que fuera forzada para llenar las piletas del parque acuático de la localidad que debían inaugura el viernes pasado.

“Para tratar de solucionar lo ocurrido, se trajo un motor nuevo, pero no se previó que no era apto para agua pesada. Se lo puso en marcha, pero al poco tiempo colapsó”, explicó el intendente Lorenzo Schmidt.

Zaiser: Falta mantenimiento del SPAP, inversiones del Gobierno provincial y falta de gestión del gobierno municipal.

Luego de trajo otra bomba de Clorinda que tampoco funcionó porque no se adaptaba y había que hacer modificaciones, informó la concejal radical Carla Zaiser quién orientó las responsabilidad hacia la falta de mantenimiento del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP) de la Provincia de Formosa, a la falta de inversiones del Gobierno provincial y la falta de gestión del gobierno municipal.

Es injustificable que una localidad quede cuatro días sin agua y lamentablemente los barrios más afectados fueron los barrios más humildes, los que no cuentan ni con un tanque y dependen del agua directa. Vinieron 4 camiones que traían agua desde El Colorado para distribuir a la gente que estaba desesperada. Este es un drama y un problema que pudo haberse evitado y que lamentablemente puede volver a ocurrir, opinó la concejal radical Carla Zaiser.

Ríos: “Era una desesperación tipo Venezuela, la gente peleándose por el agua”

Nosotros estuvimos sin agua desde el miércoles a la noche en que explotó el motor de la bomba de la toma de agua, y hay un solo motor, no hay otro que pueda reemplazarlo por si rompe, y eso que este problema ya pasó anteriormente durante dos días, aseguró Pato Rios.

El problema del agua se viene agudizando desde la desaparición de la cooperativa, y desde que se hiciera cargo del servicio la provincia, por el desinterés total del SPAP, acá la gente se indigna con los trabajadores, pero ellos no tienen la culpa, si no tenés las herramientas y los respuestos adecuados, no podes hacer nada por mas buena voluntad que tengas, aseguró Rios.

Es una vergüenza lo que pasamos, cuatro días sin agua y la situación todavía no está normalizada, parecíamos Venezuela con la gente desesperada y peleándose por un botellón de agua, aca no hay motor de respuesto para las emergencias, porque el SPAP no arregla los que están descompuestos entonces por falta de mantenimiento, interés e inversiones suceden estas cosas, Cuando esto era cooperativa no sucedían estas cosas, remarcó.

Acá no hay agua potable, pero hay corsos y piletas acuáticas, que justamente al cargar las piletas forzaron el motor porque tenían que inaugurarlas el viernes 14 y ahí empezó el problema porque le sacaron el agua a la gente para inaugurar las piletas, porque el Parque Acuático está justamente enfrente del Agua Potable, denunció Pato Rios.

