En enero, se necesitaron $ 38.400 para no ser pobre y $ 15.100 para no ser indigente. Datos del Gobierno provincial

El director de Estadística, Censos y Documentación de la Provincia, Andrés Quintana, afirmó que durante enero de 2020, la tasa de inflación en Formosa fue del 2,3%, igualando el Indice de Precios al Consumidor General registrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en el orden nacional.

Además, en el mismo mes, la Canasta Básica Alimentaria de nuestra provincia fue de $ 15.100 -contra los $ 16.478 de costo en el plano nacional-, mientras que la Canasta Básica Total llegó a $ 38.400 en nuestro territorio y a $ 40.373 a nivel país. Esto significa que la CBA local costó $ 1.378 menos que la nacional, mientras que la CBT nacional fue $ 1.973 más cara que la relevada en nuestra provincia.

A su vez, se recordó que la CBT que mide el INDEC es la Canasta de costo mínimo que una familia compuesta por un matrimonio que tiene dos hijos de seis y ocho años en el Gran Buenos Aires y que no paga alquiler tuvo que abonar para no ser considerada en la pobreza, mientras que la CBA es la que ese grupo familiar debió pagar para no caer en la indigencia.

También, el funcionario mencionó que la inflación acumulada de enero de 2019 a igual mes de este año en el plano nacional ascendió al 52,9%. No obstante, en Formosa el acumulado fue del 48,2%.

Subas

En la Provincia, los capítulos que más aumentaron fueron Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, con un 4,5%; Bebidas Alcohólicas y Tabaco, que se incrementó en un 4,2%; Restaurantes y Hoteles, que ascendió en un 4,1%; y Recreación y Cultura, que llegó al 4%.

Luego de las mencionadas categorías, se ubicaron los capítulos Otros Bienes y Servicios (3,1%); Transporte (1,4%); Salud (1,3%); Prendas de Vestir y Calzado (1,2%); Equipamiento y Mantenimiento del Hogar (1,1%); Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles (1%); Educación (0,4%); y Comunicación (0,2%). Por lo expuesto, se conoció que la mayoría de los rubros se ubicaron por debajo de la suba de precios mensual que se registró en nuestra provincia.

En otro orden, Andrés Quintana detalló que en el plano nacional, los capítulos que mostraron los mayores incrementos fueron Recreación y Cultura, con un 5%; Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, con un 4,7%; Bebidas Alcohólicas y Tabaco, con un 4,3%; y Restaurantes y Hoteles, con un 4,2%.

Detrás de estos rubros, se ubicaron Otros Bienes y Servicios (3,1%); Transporte (1,5%); Prendas de Vestir y Calzado (1,1%); Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles (0,6%); Educación (0,5%) y Comunicación (0,1%). A su vez, hubo dos Capítulos que mostraron una disminución en sus tasas de inflación: Salud (-2%) y Equipamiento y Mantenimiento del Hogar (-1,3%).

