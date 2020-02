Hoyos: “SIMPLEMENTE INCOBRABLES”… Aflojen con el Relato

81

“Festejamos que el fondo nos respalde en la idea de que la deuda Argentina es insostenible”(¿…?) textual del Pte. Fernández. .

Entiendo que tengo bastante experiencia sobre lo que el pejotismo es capaz de inventar en materia de relato e ilusionismo, pero debo admitir que todavía a veces me supera.

Hace poco el FMI después de que una misión enviada por ellos hiciera un profundo estudio de la situación económica del país, sentenció que la deuda Argentina es insostenible , léase incobrable y por ende recomendó a los bonistas, (que tienen menos espaldas que el fondo para esperar) que acepten una quita para poder salvar “algo de su dinero”, por el otro lado quedarán los que no acepten quitas y elijan litigar, como ya pasó con los llamados fondos buitres, el juez Griesa , el embargo de la Fragata Libertad etc., y todo ese bardo que amenaza con volver, se acuerdan?

Ahora, hasta donde yo sé esta calificación de insolvente e impresentable económico, no debería ser festejada y por el contrario debería ser considerada una pésima noticia… sería como que a cualquier ciudadano común, lo declaren insolvente y deudor incobrable, recomendándole sus deudores salvar a como sea algo de lo que le prestaron , vía embargo de televisores , autos, bienes muebles, inmuebles plata, especies a menor valor…cualquier cosa, significa también ir a la lista negra de Veraz,de Informaciones Comerciales y que se te cierren todas las cuentas o herramientas financieras del mercado, con la firma prohibida , un pésimo antecedente donde no solo vos sinó tu familia pasan a ser marginales o lúmpenes el sistema económico formal y por un buen tiempo por lo meno no podrán sacar ni una plancha eléctrica en cuotas.

Pero lo más sorprendente de todo es que el relato pejotista lo haya transformado en un gran logro de gestión y…pletóricos de placer y alegría proclamen y festejen a los cuatro vientos “Gracias FMI por declararnos incobrables”, realmente el cinismo y la hipocresía del relato , avalados por una prensa muy bien “lubricada”, está llegando a límites insospechados que perforan la lógica y el sentido común más elemental.

El pejotismo se supera todos los días y ya están intentando batir el récord de su propio relato y en cualquier momento superan el Top de los relatos pejotistas, que yo ilusamente creía insuperable, se acuerda esa inolvidable frase …“Tenemos solo un 5 % de pobreza, menos pobres que Alemania”…

Blas Hoyos

