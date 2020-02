Estoy muy feliz por la continuidad del “PLAN BELGRANO, Norte Grande”

124

En los últimos días tuve la grata sorpresa de enterarme que el Plan Belgrano continuará inclusive con el mismo nombre, manifestó Blas Hoyos ex coordinador del Plan Belgrano Formosa.

Se rompe la lógica de destruir todo lo bueno que hizo un gobierno anterior,solo por no ser del mismo color político

Y realmente me siento muy gratificado porque se rompe la lógica de destruir todo lo bueno que hizo un gobierno anterior,solo por no ser del mismo color político me parece muy interesante que el gobierno nacional actual haya sabido rescatar este programa profundamente solidario y reparador que bajo un concepto profundamente federal ha sabido desarrollar este plan del gobierno de Mauricio Macri.

Y significa que el camino que con esfuerzo emprendimos hace 3 años no estaba tan errado y que algo se avanzó pues se asume y pone en debate, la marginación histórica y el desarrollo asimétrico por falta de oportunidades de las provincias del NEA Y NOA respecto del resto del país con ciudades y economías preexistentes a la misma capital federal y al resto del país, forjadoras de la historia de nuestra patria.

Sería bueno empezar a luchar por reivindicaciones y para poner en visibilidad la necesidad de generar políticas proactivas y yo diría inclusive de discriminación positiva para estas regiones postergadas .No solo en materia de obras públicas, sino también en educación , salud , seguridad etc.

Como primer delegado del Plan Belgrano en Formosa no puede dejar de reconocerse que si bien pudieron haber intentos o emprendimientos aislados anteriores fue el gobierno de Mauricio Macri el primero en reconocer y asumir institucionalmente dándole prioridad e implementación en la estructura de gobierno a esta enorme deuda que la nación mantiene hace más de 400 años con el NEA y el NOA, seguramente podremos discutir su implementación el presupuesto, las dificultades, limitacones e impedimentos que tuvo pero el éxito esta que este tema estructural en el desarrollo del país por fin ha sido exitosamente instalado y ya no hay vuelta para atrás.

Espero sinceramente que el próximo delegado en la provincia pueda contar con más colaboración y apoyos que el que pude tener yo en mi gestión, estoy seguro que por lo menos encontrará un camino que ya está hecho, sin claudicaciones con temas estratégicos para la provincia ya instalados.

Hemos puesto en debate y visibilidad a temas trascendentales, olvidados o soslayados , como el Ramal C25 donde avanzamos hasta reuniones con inversores , chinos, canadienses y australianos, hemos insistido con la necesidad de desarrollar un puerto nuevo en aguas profundas en Colonia Aquino a efectos de consolidar un complejo Ferroportuario que nos integre a la Hidrovía Paraná Paraguay, hemos insistido en la integración regional en el marco Mercosur para lo cual se hace impostergable la construcción del Puente Itá Enramada/ Puerto Pilcomayo.

Y yendo a a cuestiones mucho más básicas pero imprescindibles también hemos trabajado muchísimo con obras de saneamiento de aguas.(cloacas y agua potable) Sería muy bueno que se continúen estas líneas. Le deseo mucha suerte ala unidad Plan Belgrano, Norte Grande.

