La Cámara de Diputados de la Nación aprobó hoy, en general con la escandalosa presencia del diputado trucho Daniel Scioli el proyecto de ley de reforma de las jubilaciones de privilegio de la Justicia y del Servicio Exterior, en una sesión especial que se realizó con la ausencia del interbloque de Juntos por el Cambio que se retiró en repudió a la presencia ilegal de Scioli y recurrirá a la justicia.

El diputado nacional Ramiro Fernández Patri justificó el atropella al Congreso y afirmó que Juntos por el Cambio no tenía la voluntad de dar quórum para debatir y votar el proyecto que modifica los regímenes especiales de jubilados del Poder Judicial y del Servicio Exterior.

“Esgrimieron que la presencia del diputado Daniel Scioli en su banca no era legítima para levantarse y no dar quórum para arrancar la sesión. La renuncia de Scioli no fue presentada, por lo cual no hay renuncia aceptada por el pleno de la Cámara, que es la única que puede aceptarla. Además, una vez aceptada esa renuncia debe haber un decreto de designación y por último salir publicado en el Boletín Oficial. Nada de eso pasó. Sólo la aprobación del pliego del Senado que es un paso previo para continuar en esta seguidilla de pasos que hay que dar hasta su efectiva renuncia.”

Asimismo, Fernández Patri agregó: “Lo que queda claro es la falta de voluntad de Juntos por el Cambio de debatir este proyecto que busca reducir las inequidades de estos regímenes especiales con respecto al régimen general de jubilaciones.

Y lo que es más irónico es que el propio Mario Negri cuando en la sesión anterior se congelaban las jubilaciones de los sectores medios y se dejaba afuera a los regímenes especiales de esa medida, dijo que el oficialismo estaba encubriendo a la Justicia sosteniendo a las jubilaciones de privilegio. Ahora,

que el Presidente de la Nación manda un proyecto de ley para modificar uno de esos regímenes especiales para ser más solidarios y equitativos, ellos no dan el quórum para debatirlo y además esgrimen que van a judicializar la legitimidad de la sesión. En definitiva lo que están haciendo es defender a los sectores que son más favorecidos por este este sistema de jubilaciones.”

Por último, el legislador nacional afirmó que el objetivo último de este proyecto es recomponer el sistema público de reparto, hacerlo más equitativo.

“El gobierno de Mauricio Macri lo que hizo fue llevar adelante decisiones para vaciar el sistema previsional, por eso creció exponencialmente el déficit del Anses y cayó el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Nosotros venimos a democratizarlo para que no se lo lleven puesto.”

